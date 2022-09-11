Программа передач Пятый канал на 11 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 11 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 11.09.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей-3. Человек со шрамом

05:50 Улицы разбитых фонарей-3. Дурь

06:35 Улицы разбитых фонарей-3. Макароны по-скотски

07:20 Улицы разбитых фонарей-3. Труп из зоопарка

08:00 Отставник. 1-я серия

08:50 Отставник. 2-я серия

09:40 Отставник-2. Своих не бросаем

11:35 Отставник-3

13:25 Отставник. Позывной «бродяга«. 1-я серия

14:25 Отставник. Позывной «бродяга«. 2-я серия

15:25 След. Игра с сердцем

16:15 След. В гостях у страха

17:10 След. Родительский чат

17:55 След. Дорогой мой человек

18:40 След. Лучшая жизнь

19:30 След. Женю похитили

20:20 След. Звонок из ниоткуда

21:05 След. Кровавые банки

21:45 След. Идеальное убийство

22:35 След. С днем рождения, Вера

23:15 След. Дверь от всех ключей

00:05 След. Ликвидатор

01:00 След. Продавцы счастья

01:40 Улицы разбитых фонарей-3. Добрая память

02:30 Улицы разбитых фонарей-3. Он один из нас

03:20 Улицы разбитых фонарей-3. Сорок лет до возмездия...?!

04:10 Улицы разбитых фонарей-3. Джокер



В программе передач возможны изменения.