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Программа передач Пятый канал на 11 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Пятого канала на 11 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

Программа передач на 11.09.2022

05:00 Улицы разбитых фонарей-3. Человек со шрамом
05:50 Улицы разбитых фонарей-3. Дурь
06:35 Улицы разбитых фонарей-3. Макароны по-скотски
07:20 Улицы разбитых фонарей-3. Труп из зоопарка
08:00 Отставник. 1-я серия
08:50 Отставник. 2-я серия
09:40 Отставник-2. Своих не бросаем
11:35 Отставник-3
13:25 Отставник. Позывной «бродяга«. 1-я серия
14:25 Отставник. Позывной «бродяга«. 2-я серия
15:25 След. Игра с сердцем
16:15 След. В гостях у страха
17:10 След. Родительский чат
17:55 След. Дорогой мой человек
18:40 След. Лучшая жизнь
19:30 След. Женю похитили
20:20 След. Звонок из ниоткуда
21:05 След. Кровавые банки
21:45 След. Идеальное убийство
22:35 След. С днем рождения, Вера
23:15 След. Дверь от всех ключей
00:05 След. Ликвидатор
01:00 След. Продавцы счастья
01:40 Улицы разбитых фонарей-3. Добрая память
02:30 Улицы разбитых фонарей-3. Он один из нас
03:20 Улицы разбитых фонарей-3. Сорок лет до возмездия...?!
04:10 Улицы разбитых фонарей-3. Джокер

В программе передач возможны изменения.









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