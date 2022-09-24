Программа передач Пятый канал на 24 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 24 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 24.09.2022



05:00 Такая работа. Комплекс бога

05:35 Такая работа. Защита

06:10 Такая работа. Царство мёртвых

06:50 Такая работа. Выпускной

07:30 Такая работа. Дым без огня

08:10 Такая работа. На опасном пути

09:00 Светская хроника

09:55 Они потрясли мир. Валерия. Любовь побеждает всё

10:40 Филин. 7-я - 12-я серии

15:40 След. Тихая обитель

16:25 След. Закрытый клуб

17:15 След. Перелом

18:00 След. Темная история

18:45 След. Врожденное двуличие

19:30 След. Гурии нашего райцентра

20:20 След. Возвращение блудного папы

21:10 След. Между двух огней

21:45 След. Мексика

22:35 След. Женские инстинкты

23:15 След. Мечты сбываются

00:00 Известия. Главное

00:50 Прокурорская проверка. Кто там?

01:40 Прокурорская проверка. Неверный диагноз

02:30 Прокурорская проверка. Ловушка для беременных

03:20 Прокурорская проверка. Цветок ее тайны

04:10 Прокурорская проверка. Приемыши



В программе передач возможны изменения.