Программа передач Пятый канал на 24 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 24 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач на 24.09.2022
05:00 Такая работа. Комплекс бога
05:35 Такая работа. Защита
06:10 Такая работа. Царство мёртвых
06:50 Такая работа. Выпускной
07:30 Такая работа. Дым без огня
08:10 Такая работа. На опасном пути
09:00 Светская хроника
09:55 Они потрясли мир. Валерия. Любовь побеждает всё
10:40 Филин. 7-я - 12-я серии
15:40 След. Тихая обитель
16:25 След. Закрытый клуб
17:15 След. Перелом
18:00 След. Темная история
18:45 След. Врожденное двуличие
19:30 След. Гурии нашего райцентра
20:20 След. Возвращение блудного папы
21:10 След. Между двух огней
21:45 След. Мексика
22:35 След. Женские инстинкты
23:15 След. Мечты сбываются
00:00 Известия. Главное
00:50 Прокурорская проверка. Кто там?
01:40 Прокурорская проверка. Неверный диагноз
02:30 Прокурорская проверка. Ловушка для беременных
03:20 Прокурорская проверка. Цветок ее тайны
04:10 Прокурорская проверка. Приемыши
В программе передач возможны изменения.