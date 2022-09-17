Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Домашний на 17 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Домашний на 17 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.

Программа передач на 17.09.2022

04:30 Женская консультация. 6-я серия
05:20 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:55 Сватьи. 18-я серия
08:00 Предсказания 2.2. 1-я серия
08:50 Всё о его бывшей. 1-я и 2-я серии
10:55 Жертва любви. 1-я - 8-я серии
19:00 Великолепный век. 145-я и 146-я серии
23:00 Любимая. 1-я и 2-я серии
00:45 Цена прошлого. 1-я - 4-я серии
04:00 Женская консультация. 7-я - 9-я серии

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Домашний на 15 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Домашний на 14 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Домашний на 12 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Домашний на 16 сентября 2022 на весь день
    •




    Расписание трансляций матчей РФПЛ 2022/23. Турнирная таблица. 10-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. Турнирная таблица. 7-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начался 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Серии А 2022/2023. Турнирная таблица. 7-й тур чемпионата Италии по футболу

    Чемпионат Италии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 8-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 15 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».









    Рыбы - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Водолей - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Стрелец - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Козерог - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Скорпион - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Весы - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Дева - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Лев - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Рак - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Близнецы - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru