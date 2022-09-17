Программа передач Домашний на 17 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 17 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.



Программа передач на 17.09.2022



04:30 Женская консультация. 6-я серия

05:20 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

06:55 Сватьи. 18-я серия

08:00 Предсказания 2.2. 1-я серия

08:50 Всё о его бывшей. 1-я и 2-я серии

10:55 Жертва любви. 1-я - 8-я серии

19:00 Великолепный век. 145-я и 146-я серии

23:00 Любимая. 1-я и 2-я серии

00:45 Цена прошлого. 1-я - 4-я серии

04:00 Женская консультация. 7-я - 9-я серии



В программе передач возможны изменения.