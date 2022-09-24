Программа передач Домашний на 24 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 24 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.
Программа передач на 24.09.2022
04:35 Женская консультация. 17-я серия
05:25 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:45 Сватьи. 20-я серия
07:45 Предсказания 2.2. 1-я серия
08:40 Ветер перемен. 1-я и 2-я серии
10:35 Старушки в бегах. 1-я - 8-я серии
19:00 Великолепный век. 149-я и 150-я серии
23:00 Побочный эффект. 1-я и 2-я серии
00:45 Идеальная жена. 1-я - 4-я серии
04:05 Женская консультация. 18-я - 20-я серии
В программе передач возможны изменения.