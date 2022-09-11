Программа передач ТНТ на 11 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТНТ на 11 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТНТ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 11.09.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 74-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 4. 75-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 Снежная королева-2. Перезаморозка

10:30 СашаТаня. Сезон 6. 236-я - 242-я серии

14:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 255-я - 264-я серии

19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 30-я серия

21:00 Лучшие на тнт. 2-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 9. 226-я серия

23:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 743-я серия - «Концерт Павла Воли»

00:00 Битва экстрасенсов. 237-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 238-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 3. 66-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 3. 67-я серия

04:15 Comedy Баттл. 3-я серия



В программе передач возможны изменения.