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Программа передач ТНТ на 17 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма ТНТ на 17 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТНТ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 17.09.2022

04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 84-я серия
05:45 Открытый микрофон. Сезон 4. 85-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я - 27-я серии
09:00 Звездная кухня. 2-я серия
09:30 Перезагрузка. 522-я серия
10:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 30-я серия
12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я - 30-я серии
15:00 На гребне волны
17:20 Конг: Остров черепа
19:30 Новая битва экстрасенсов. 2-я серия
21:00 Новые танцы. Сезон 3. 27-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 55-я серия
00:00 Такое кино. 425-я серия
00:30 Битва экстрасенсов. 206-я серия - «Взрывы. Крымск. Испытание от Марата»
01:45 Битва экстрасенсов. 206-я серия - «Взрывы. Крымск. Испытание от Марата»
02:55 Импровизация. Сезон 3. 72-я серия
03:45 Импровизация. Сезон 3. 73-я серия
04:30 Comedy Баттл. 9-я серия

В программе передач возможны изменения.









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