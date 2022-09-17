Программа передач ТНТ на 17 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТНТ на 17 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТНТ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 17.09.2022



04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 84-я серия

05:45 Открытый микрофон. Сезон 4. 85-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я - 27-я серии

09:00 Звездная кухня. 2-я серия

09:30 Перезагрузка. 522-я серия

10:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 30-я серия

12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я - 30-я серии

15:00 На гребне волны

17:20 Конг: Остров черепа

19:30 Новая битва экстрасенсов. 2-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 3. 27-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 55-я серия

00:00 Такое кино. 425-я серия

00:30 Битва экстрасенсов. 206-я серия - «Взрывы. Крымск. Испытание от Марата»

01:45 Битва экстрасенсов. 206-я серия - «Взрывы. Крымск. Испытание от Марата»

02:55 Импровизация. Сезон 3. 72-я серия

03:45 Импровизация. Сезон 3. 73-я серия

04:30 Comedy Баттл. 9-я серия



В программе передач возможны изменения.