Программа передач ТНТ на 24 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТНТ на 24 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТНТ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 24.09.2022



04:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия

05:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 98-я серия

06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я - 42-я серии

09:00 Звездная кухня. 3-я серия

09:30 Перезагрузка. 523-я серия

10:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 31-я серия

12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я - 46-я серии

15:30 Ведьмы

17:35 Женщина-кошка

19:30 Новая битва экстрасенсов. 3-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 28-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 56-я серия

00:00 Такое кино. 426-я серия

00:30 Битва экстрасенсов. 208-я серия

01:55 Битва экстрасенсов. 209-я серия - «Игрушки Романовых. Вася»

03:05 Импровизация. Сезон 4. 85-я серия

03:55 Импровизация. Сезон 4. 86-я серия

04:40 Comedy Баттл. 16-я серия



В программе передач возможны изменения.