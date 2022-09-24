Программа передач ТНТ на 24 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТНТ на 24 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТНТ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 24.09.2022
04:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия
05:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 98-я серия
06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я - 42-я серии
09:00 Звездная кухня. 3-я серия
09:30 Перезагрузка. 523-я серия
10:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 31-я серия
12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я - 46-я серии
15:30 Ведьмы
17:35 Женщина-кошка
19:30 Новая битва экстрасенсов. 3-я серия
21:00 Новые танцы. Сезон 2. 28-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 56-я серия
00:00 Такое кино. 426-я серия
00:30 Битва экстрасенсов. 208-я серия
01:55 Битва экстрасенсов. 209-я серия - «Игрушки Романовых. Вася»
03:05 Импровизация. Сезон 4. 85-я серия
03:55 Импровизация. Сезон 4. 86-я серия
04:40 Comedy Баттл. 16-я серия
В программе передач возможны изменения.