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Программа передач СТС на 24 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма СТС на 24 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.

Программа передач на 24.09.2022

05:00 6 кадров
05:20 6 кадров. Сезон 4. 2-я серия
05:30 Мешок яблок
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики
06:25 Пес в сапогах
06:45 Три кота. Лесные котики
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Папа разбойник
07:00 Три кота. Язык дружбы
07:05 Три кота. Старые вещи по-новому
07:15 Три кота. Семейные гонки
07:20 Три кота. Отель «Старый замок»
07:25 Три кота. Морское чудище
07:30 «Отель «У овечек»
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Простые радости
08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Э»
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 6-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени
11:25 Тролли. Мировой тур
13:15 Три кота и море приключений
14:35 Малефисента
16:25 Малефисента: Владычица тьмы
18:45 Король Лев
21:00 Книга джунглей
23:00 Хищник
01:00 Зомбилэнд: Контрольный выстрел
02:50 Пекарь и красавица. Сезон 1. 15-я - 17-я серии
03:55 6 кадров. Сезон 5. 4-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 7. 20-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 7. 17-я серия

В программе передач возможны изменения.









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