Программа передач СТС на 24 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 24 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.



Программа передач на 24.09.2022



05:00 6 кадров

05:20 6 кадров. Сезон 4. 2-я серия

05:30 Мешок яблок

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики

06:25 Пес в сапогах

06:45 Три кота. Лесные котики

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Папа разбойник

07:00 Три кота. Язык дружбы

07:05 Три кота. Старые вещи по-новому

07:15 Три кота. Семейные гонки

07:20 Три кота. Отель «Старый замок»

07:25 Три кота. Морское чудище

07:30 «Отель «У овечек»

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Простые радости

08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Э»

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 6-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени

11:25 Тролли. Мировой тур

13:15 Три кота и море приключений

14:35 Малефисента

16:25 Малефисента: Владычица тьмы

18:45 Король Лев

21:00 Книга джунглей

23:00 Хищник

01:00 Зомбилэнд: Контрольный выстрел

02:50 Пекарь и красавица. Сезон 1. 15-я - 17-я серии

03:55 6 кадров. Сезон 5. 4-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 7. 20-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 7. 17-я серия



В программе передач возможны изменения.



















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