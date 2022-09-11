Программа передач Матч ТВ на 11 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 11 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 11.09.2022



05:00 Смешанные единоборства. UFC. Х. Чимаев - Н. Диаз. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Легенда

11:55 Новости

12:00 Все на Матч!

12:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир

13:25 Регби. Кубок России. 1/2 финала. «Красный Яр» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино). Прямой эфир

15:25 Новости

15:30 Все на Матч!

15:55 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Финал. Прямой эфир

16:55 Гандбол. Суперкубок России. Мужчины. «Чеховские медведи» (Чехов) - «Виктор» (Ставрополь). Прямой эфир

18:30 Новости

18:35 «После футбола» с Георгием Черданцевым

19:40 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ростов» - «Спартак». Прямой эфир

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Салернитана». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:40 Единство героев-2

02:40 Матч! Парад

02:55 Новости

03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Боруссия» (Менхенгладбах)



В программе передач возможны изменения.