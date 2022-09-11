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Программа передач Матч ТВ на 11 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Матч ТВ на 11 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 11.09.2022

05:00 Смешанные единоборства. UFC. Х. Чимаев - Н. Диаз. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Легенда
11:55 Новости
12:00 Все на Матч!
12:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир
13:25 Регби. Кубок России. 1/2 финала. «Красный Яр» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино). Прямой эфир
15:25 Новости
15:30 Все на Матч!
15:55 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Финал. Прямой эфир
16:55 Гандбол. Суперкубок России. Мужчины. «Чеховские медведи» (Чехов) - «Виктор» (Ставрополь). Прямой эфир
18:30 Новости
18:35 «После футбола» с Георгием Черданцевым
19:40 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ростов» - «Спартак». Прямой эфир
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Салернитана». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:40 Единство героев-2
02:40 Матч! Парад
02:55 Новости
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Боруссия» (Менхенгладбах)

В программе передач возможны изменения.









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