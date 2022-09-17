Программа передач Матч ТВ на 17 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 17 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 17.09.2022



04:50 Лица страны. Дарья Пикалова

05:05 Всё о главном

05:30 РецепТура

06:00 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон. Лучшее

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:50 Новости

08:55 Погоня

10:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир

11:55 Все на Матч!

12:35 Новости

12:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир

13:55 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Локомотив-Пенза». Прямой эфир

15:55 Новости

16:00 Все на Матч!

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» - «Бавария». Прямой эфир

18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Динамо» - «Зенит». Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Сассуоло». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «ВВА-Подмосковье» (Монино)

02:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Сэндхаген - С. Ядонг. Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.