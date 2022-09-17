Программа передач Матч ТВ на 17 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 17 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 17.09.2022
04:50 Лица страны. Дарья Пикалова
05:05 Всё о главном
05:30 РецепТура
06:00 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон. Лучшее
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:50 Новости
08:55 Погоня
10:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир
11:55 Все на Матч!
12:35 Новости
12:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир
13:55 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Локомотив-Пенза». Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Все на Матч!
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» - «Бавария». Прямой эфир
18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Динамо» - «Зенит». Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Сассуоло». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «ВВА-Подмосковье» (Монино)
02:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Сэндхаген - С. Ядонг. Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.