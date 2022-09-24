Программа передач Матч ТВ на 24 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 24 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 24.09.2022



04:50 Лица страны. Гаджи Гаджиев

05:05 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа«

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Гэтжи - Э. Барбоса. М. Уотерсон - К. Ковалькевич

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Летний биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины. Прямой эфир

10:15 Команда МАТЧ

10:50 Новости

10:55 Все на Матч!

11:25 Летний биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины. Прямой эфир

12:40 Пляжный футбол. Кубок России. 1/2 финала. Прямой эфир

13:55 Новости

14:00 Все на Матч!

14:25 Футбол. Молодежные сборные. Товарищеский матч. Россия - Казахстан. Прямой эфир

16:30 Все на Матч!

16:55 Футбол. Товарищеский матч. Киргизия - Россия. Прямой эфир

19:00 Все на Матч!

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Суперкубок. «Зенит» (Россия) - «Партизан» (Сербия). Прямой эфир

21:30 Новости

21:35 Все на Матч!

22:00 Профессиональный бокс. С. Кузьмин - Т. Фика. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Динамо» (Москва)

02:55 Новости

03:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Минчанка» (Белоруссия)



В программе передач возможны изменения.