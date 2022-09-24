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Программа передач Матч ТВ на 24 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Матч ТВ на 24 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 24.09.2022

04:50 Лица страны. Гаджи Гаджиев
05:05 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа«
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Гэтжи - Э. Барбоса. М. Уотерсон - К. Ковалькевич
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Летний биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины. Прямой эфир
10:15 Команда МАТЧ
10:50 Новости
10:55 Все на Матч!
11:25 Летний биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины. Прямой эфир
12:40 Пляжный футбол. Кубок России. 1/2 финала. Прямой эфир
13:55 Новости
14:00 Все на Матч!
14:25 Футбол. Молодежные сборные. Товарищеский матч. Россия - Казахстан. Прямой эфир
16:30 Все на Матч!
16:55 Футбол. Товарищеский матч. Киргизия - Россия. Прямой эфир
19:00 Все на Матч!
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Суперкубок. «Зенит» (Россия) - «Партизан» (Сербия). Прямой эфир
21:30 Новости
21:35 Все на Матч!
22:00 Профессиональный бокс. С. Кузьмин - Т. Фика. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Динамо» (Москва)
02:55 Новости
03:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Минчанка» (Белоруссия)

В программе передач возможны изменения.









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