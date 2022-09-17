Программа передач РЕН ТВ на 17 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на 17 сентября 2022 года. В эфире телеканала РЕН ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 17.09.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Украина: пиар на крови

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Кто разорил Украину?

18:00 Железный человек

20:20 Железный человек 2

22:40 Посейдон

00:30 Корабль-призрак

02:05 На дне

03:20 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.