Программа передач РЕН ТВ на 17 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на 17 сентября 2022 года. В эфире телеканала РЕН ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 17.09.2022
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Украина: пиар на крови
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Кто разорил Украину?
18:00 Железный человек
20:20 Железный человек 2
22:40 Посейдон
00:30 Корабль-призрак
02:05 На дне
03:20 Тайны Чапман
В программе передач возможны изменения.