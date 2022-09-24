Программа передач РЕН ТВ на 24 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на 24 сентября 2022 года. В эфире телеканала РЕН ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 24.09.2022
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Украина: пиар на крови
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Армии Европы: кто против нас?
17:50 Мстители
19:30 Новости
19:45 Мстители
20:35 Железный человек 3
23:00 Новости
23:25 По долгу службы
01:15 Стекло
03:20 Оскар
04:50 Тайны Чапман
В программе передач возможны изменения.