Программа передач РЕН ТВ на 24 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на 24 сентября 2022 года. В эфире телеканала РЕН ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 24.09.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Украина: пиар на крови

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Армии Европы: кто против нас?

17:50 Мстители

19:30 Новости

19:45 Мстители

20:35 Железный человек 3

23:00 Новости

23:25 По долгу службы

01:15 Стекло

03:20 Оскар

04:50 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.