Программа передач Звезда на 11 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 11 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.
Программа передач на 11.09.2022
03:40 Взятки гладки
05:30 Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград
06:05 Строгая мужская жизнь
07:40 Экипаж машины боевой
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №109
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом
13:55 11 сентября 2022 - День танкиста
14:20 Танкист. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 История русского танка
00:05 22 победы танкиста Колобанова
00:55 Оружие Победы
01:05 Охота на асфальте. 1-я - 6-я серии
В программе передач возможны изменения.