Программа передач Звезда на 11 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 11 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач на 11.09.2022



03:40 Взятки гладки

05:30 Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград

06:05 Строгая мужская жизнь

07:40 Экипаж машины боевой

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №109

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом

13:55 11 сентября 2022 - День танкиста

14:20 Танкист. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 История русского танка

00:05 22 победы танкиста Колобанова

00:55 Оружие Победы

01:05 Охота на асфальте. 1-я - 6-я серии



В программе передач возможны изменения.