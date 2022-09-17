Программа передач Звезда на 17 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 17 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.
Программа передач на 17.09.2022
04:15 Раз на раз не приходится
05:30 Вторая мировая война. Город-герой Севастополь
06:00 Светлый путь
07:40 Там, на неведомых дорожках...
08:00 Новости дня
08:15 Там, на неведомых дорожках...
09:20 Легенды кино. Любовь Орлова
10:05 Главный день. Су-24 и конструктор Павел Сухой
10:55 Война миров. Битва спецназа. Профессия диверсант
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Юрий Визбор
13:40 Морской бой
14:40 Битва оружейников. Баллистические ракеты средней дальности. Р-12, р-14 против PGM-17 Thor и «Юпитер»
15:25 Подвиг на Халхин-Голе
18:00 Новости дня
18:30 Подвиг на Халхин-Голе
19:25 Рысь
21:35 Фартовый
23:35 Мы из джаза
01:05 Там, на неведомых дорожках...
02:10 Это мы не проходили
03:50 Владимир Крючков. Последний председатель
04:35 Стихия вооружений: воздух
В программе передач возможны изменения.