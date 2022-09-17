Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Звезда на 17 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Звезда на 17 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.

Программа передач на 17.09.2022

04:15 Раз на раз не приходится
05:30 Вторая мировая война. Город-герой Севастополь
06:00 Светлый путь
07:40 Там, на неведомых дорожках...
08:00 Новости дня
08:15 Там, на неведомых дорожках...
09:20 Легенды кино. Любовь Орлова
10:05 Главный день. Су-24 и конструктор Павел Сухой
10:55 Война миров. Битва спецназа. Профессия диверсант
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Юрий Визбор
13:40 Морской бой
14:40 Битва оружейников. Баллистические ракеты средней дальности. Р-12, р-14 против PGM-17 Thor и «Юпитер»
15:25 Подвиг на Халхин-Голе
18:00 Новости дня
18:30 Подвиг на Халхин-Голе
19:25 Рысь
21:35 Фартовый
23:35 Мы из джаза
01:05 Там, на неведомых дорожках...
02:10 Это мы не проходили
03:50 Владимир Крючков. Последний председатель
04:35 Стихия вооружений: воздух

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Звезда на 14 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Звезда на 13 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Звезда на 12 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Звезда на 16 сентября 2022 на весь день
    •




    Расписание трансляций матчей РФПЛ 2022/23. Турнирная таблица. 10-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. Турнирная таблица. 7-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начался 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Серии А 2022/2023. Турнирная таблица. 7-й тур чемпионата Италии по футболу

    Чемпионат Италии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 8-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 15 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».









    Рыбы - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Водолей - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Стрелец - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Козерог - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Скорпион - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Весы - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Дева - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Лев - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Рак - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Близнецы - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru