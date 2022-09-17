Программа передач Звезда на 17 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 17 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач на 17.09.2022



04:15 Раз на раз не приходится

05:30 Вторая мировая война. Город-герой Севастополь

06:00 Светлый путь

07:40 Там, на неведомых дорожках...

08:00 Новости дня

08:15 Там, на неведомых дорожках...

09:20 Легенды кино. Любовь Орлова

10:05 Главный день. Су-24 и конструктор Павел Сухой

10:55 Война миров. Битва спецназа. Профессия диверсант

11:40 Не факт!

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Юрий Визбор

13:40 Морской бой

14:40 Битва оружейников. Баллистические ракеты средней дальности. Р-12, р-14 против PGM-17 Thor и «Юпитер»

15:25 Подвиг на Халхин-Голе

18:00 Новости дня

18:30 Подвиг на Халхин-Голе

19:25 Рысь

21:35 Фартовый

23:35 Мы из джаза

01:05 Там, на неведомых дорожках...

02:10 Это мы не проходили

03:50 Владимир Крючков. Последний председатель

04:35 Стихия вооружений: воздух



В программе передач возможны изменения.