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Программа передач Звезда на 24 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Звезда на 24 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.

Программа передач на 24.09.2022

04:10 Дерзость
05:45 Военные истории любимых артистов. Зиновий Гердт и Михаил Пуговкин
06:25 Дай лапу, друг
07:35 Рысь возвращается
08:00 Новости дня
08:15 Рысь возвращается
09:20 Легенды науки. Святослав Федоров
10:05 Главный день. Первая полярная лыжная экспедиция и Дмитрий Шпаро
10:55 Война миров. Корейский рубеж. Битва интересов
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Лора Квинт
13:45 Морской бой
14:45 Один шанс из тысячи
16:25 Вендетта по-русски. 1-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Вендетта по-русски. 1-я - 8-я серии
00:45 Родня
02:25 Рысь возвращается
03:30 Начальник Чукотки

В программе передач возможны изменения.









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