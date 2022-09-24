Программа передач Звезда на 24 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 24 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач на 24.09.2022



04:10 Дерзость

05:45 Военные истории любимых артистов. Зиновий Гердт и Михаил Пуговкин

06:25 Дай лапу, друг

07:35 Рысь возвращается

08:00 Новости дня

08:15 Рысь возвращается

09:20 Легенды науки. Святослав Федоров

10:05 Главный день. Первая полярная лыжная экспедиция и Дмитрий Шпаро

10:55 Война миров. Корейский рубеж. Битва интересов

11:40 Не факт!

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Лора Квинт

13:45 Морской бой

14:45 Один шанс из тысячи

16:25 Вендетта по-русски. 1-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:30 Вендетта по-русски. 1-я - 8-я серии

00:45 Родня

02:25 Рысь возвращается

03:30 Начальник Чукотки



В программе передач возможны изменения.