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Программа передач Культура на 11 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Культура на 11 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.

Программа передач на 11.09.2022

06:30 «Король и дыня». «Василиса Микулишна»
07:10 Трое в лодке, не считая собаки
09:20 Обыкновенный концерт
09:50 Диалоги о животных. 2-я серия - «Калининградский зоопарк»
10:35 Большие и маленькие. Сезон 4. 2-я серия
12:40 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Ратиев
13:10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Вениамин Каверин. «Барон Брамбеус»
13:50 «Элементы« с Александром Боровским. «Метро периода «Оттепели» и современный стиль»
14:20 Подкидыш
15:30 Александр Ширяев. Запоздавшая премьера
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Морская доктрина
17:10 Пешком... Москва фильмовая
17:40 Передача знаний
18:35 Романтика романса. «Лучший город земли». 10 песен о Москве
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 85 лет со дня рождения Иосифа Кобзона. «Песни разных лет». Иосиф Кобзон, Валерий Халилов и Симфонический оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Концерт в БЗК. Запись 2016 года
21:15 Долгая счастливая жизнь
22:30 Шедевры мирового музыкального театра. Опера Н. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Королевский оперный театр Ла Монне. Постановка Дмитрия Чернякова. 2019 год
01:10 Зелёный огонёк
02:20 «Очень синяя борода». «Рыцарский роман»

В программе передач возможны изменения.









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