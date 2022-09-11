Программа передач Культура на 11 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 11 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач на 11.09.2022



06:30 «Король и дыня». «Василиса Микулишна»

07:10 Трое в лодке, не считая собаки

09:20 Обыкновенный концерт

09:50 Диалоги о животных. 2-я серия - «Калининградский зоопарк»

10:35 Большие и маленькие. Сезон 4. 2-я серия

12:40 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Ратиев

13:10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Вениамин Каверин. «Барон Брамбеус»

13:50 «Элементы« с Александром Боровским. «Метро периода «Оттепели» и современный стиль»

14:20 Подкидыш

15:30 Александр Ширяев. Запоздавшая премьера

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Морская доктрина

17:10 Пешком... Москва фильмовая

17:40 Передача знаний

18:35 Романтика романса. «Лучший город земли». 10 песен о Москве

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 85 лет со дня рождения Иосифа Кобзона. «Песни разных лет». Иосиф Кобзон, Валерий Халилов и Симфонический оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Концерт в БЗК. Запись 2016 года

21:15 Долгая счастливая жизнь

22:30 Шедевры мирового музыкального театра. Опера Н. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Королевский оперный театр Ла Монне. Постановка Дмитрия Чернякова. 2019 год

01:10 Зелёный огонёк

02:20 «Очень синяя борода». «Рыцарский роман»



В программе передач возможны изменения.