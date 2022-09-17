Программа передач Культура на 17 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 17 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.
Программа передач на 17.09.2022
06:30 Библейский сюжет. Поль Верлен «Прощенье и любовь»
07:05 Мультфильмы. «Варежка». «Две сказки». «Каникулы Бонифация». «Лиса и заяц»
08:05 Морские рассказы
09:20 Мы - грамотеи!
10:00 Неизвестные маршруты России. Хакасия. От Абакана до Сундуков
10:40 Пятьдесят на пятьдесят
12:10 Земля людей. Крымские болгары. Жизнь как танец
12:40 Эрмитаж
13:10 Черные дыры. Белые пятна
13:50 Великие мифы. Одиссея. Проклятие Полифема
14:20 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 3-я серия
15:10 Рассказы из русской истории
16:15 Лаборатория будущего. Опытным путем
16:30 Денис Мацуев, Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» на VIII Международном фестивале искусств П.И. Чайковского
17:50 Энциклопедия загадок. Святой Грааль криптографии
18:20 Муслиму Магомаеву посвящается. «Незабываемые мелодии». Запись 1988 года
19:10 Путь к причалу
20:35 Спектакль «Я - Сергей Образцов«
22:00 Агора
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию российского джаза. Анна Ардова и Лёба, квинтет Сергея Долженкова
00:15 Морские рассказы
01:25 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 3-я серия
02:10 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки
В программе передач возможны изменения.