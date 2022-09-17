Программа передач Культура на 17 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 17 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач на 17.09.2022



06:30 Библейский сюжет. Поль Верлен «Прощенье и любовь»

07:05 Мультфильмы. «Варежка». «Две сказки». «Каникулы Бонифация». «Лиса и заяц»

08:05 Морские рассказы

09:20 Мы - грамотеи!

10:00 Неизвестные маршруты России. Хакасия. От Абакана до Сундуков

10:40 Пятьдесят на пятьдесят

12:10 Земля людей. Крымские болгары. Жизнь как танец

12:40 Эрмитаж

13:10 Черные дыры. Белые пятна

13:50 Великие мифы. Одиссея. Проклятие Полифема

14:20 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 3-я серия

15:10 Рассказы из русской истории

16:15 Лаборатория будущего. Опытным путем

16:30 Денис Мацуев, Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» на VIII Международном фестивале искусств П.И. Чайковского

17:50 Энциклопедия загадок. Святой Грааль криптографии

18:20 Муслиму Магомаеву посвящается. «Незабываемые мелодии». Запись 1988 года

19:10 Путь к причалу

20:35 Спектакль «Я - Сергей Образцов«

22:00 Агора

23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию российского джаза. Анна Ардова и Лёба, квинтет Сергея Долженкова

00:15 Морские рассказы

01:25 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 3-я серия

02:10 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки



В программе передач возможны изменения.



















Программа передач Культура на 14 сентября 2022 на весь день Программа передач Культура на 12 сентября 2022 на весь день Программа передач ТВ России на субботу 17 сентября 2022 года. Телепрограмма ... Программа передач Культура на 16 сентября 2022 на весь день



