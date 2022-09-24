Программа передач Культура на 24 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 24 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач на 24.09.2022



06:30 Библейский сюжет. Григорий Поженян «Молитва клоуна»

07:05 Котенок по имени Гав

07:55 Зимний вечер в Гаграх

09:25 Мы - грамотеи!

10:05 Неизвестные маршруты России. Хакасия. От Казановки до Енисея

10:45 Дело «пестрых»

12:25 Земля людей. Сето

12:55 Передвижники. Илья Остроухов

13:25 Черные дыры. Белые пятна

14:05 Великие мифы. Одиссея. Волшебница Цирцея

14:35 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 4-я серия

15:25 Рассказы из русской истории

16:10 Не горюй!

17:45 Искатели. Подземный дом Ваганьковского холма

18:35 «Большой джаз» в Уфе. К 100-летию российского джаза

19:55 Линия жизни. К юбилею Ольги Остроумовой

20:50 Прощальные гастроли

22:00 Агора

23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию российского джаза. Александр Рамм и Сосо Павлиашвили

00:20 Когда становятся взрослыми

01:25 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 4-я серия

02:10 Искатели. Подземный дом Ваганьковского холма



В программе передач возможны изменения.