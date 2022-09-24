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Программа передач Культура на 24 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Культура на 24 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.

Программа передач на 24.09.2022

06:30 Библейский сюжет. Григорий Поженян «Молитва клоуна»
07:05 Котенок по имени Гав
07:55 Зимний вечер в Гаграх
09:25 Мы - грамотеи!
10:05 Неизвестные маршруты России. Хакасия. От Казановки до Енисея
10:45 Дело «пестрых»
12:25 Земля людей. Сето
12:55 Передвижники. Илья Остроухов
13:25 Черные дыры. Белые пятна
14:05 Великие мифы. Одиссея. Волшебница Цирцея
14:35 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 4-я серия
15:25 Рассказы из русской истории
16:10 Не горюй!
17:45 Искатели. Подземный дом Ваганьковского холма
18:35 «Большой джаз» в Уфе. К 100-летию российского джаза
19:55 Линия жизни. К юбилею Ольги Остроумовой
20:50 Прощальные гастроли
22:00 Агора
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию российского джаза. Александр Рамм и Сосо Павлиашвили
00:20 Когда становятся взрослыми
01:25 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 4-я серия
02:10 Искатели. Подземный дом Ваганьковского холма

В программе передач возможны изменения.









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