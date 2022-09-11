Программа передач Пятница на 11 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 11 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.



Программа передач на 11.09.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

05:30 Пятница News. 161-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»

07:00 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»

08:30 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»

09:20 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»

10:00 Зовите шефа. Сезон 1. 12-я серия - «Курск. Диканька»

10:30 Зовите шефа. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. The Place»

11:20 Зовите шефа. Сезон 1. 1-я серия - «Сочи. Panorama»

12:00 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия

14:20 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия

18:50 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия

21:00 Адский шеф. Сезон 1. 4-я серия

00:00 Халк

02:20 Пятница News. 161-я серия

02:50 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

03:50 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

04:30 Пятница News. 160-я серия



В программе передач возможны изменения.