Программа передач Пятница на 11 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 11 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.
Программа передач на 11.09.2022
05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
05:30 Пятница News. 161-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»
07:00 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»
08:30 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»
09:20 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
10:00 Зовите шефа. Сезон 1. 12-я серия - «Курск. Диканька»
10:30 Зовите шефа. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. The Place»
11:20 Зовите шефа. Сезон 1. 1-я серия - «Сочи. Panorama»
12:00 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия
14:20 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия
18:50 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия
21:00 Адский шеф. Сезон 1. 4-я серия
00:00 Халк
02:20 Пятница News. 161-я серия
02:50 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
03:50 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
04:30 Пятница News. 160-я серия
В программе передач возможны изменения.