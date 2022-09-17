Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Пятница на 17 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Пятница на 17 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.

Программа передач на 17.09.2022

05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»
05:50 Пятница News. 165-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 4. 12-я серия - «Финал»
07:30 Кондитер. Сезон 4. 13-я серия - «Спецвыпуск»
08:30 Мамы Пятницы-4. Сезон 1. 1-я серия
09:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
10:20 Гастротур. Сезон 2. 6-я серия - «Казань»
11:20 Четыре свадьбы. Сезон 4. 3-я серия
13:00 Четыре дачи. Сезон 1. 3-я серия - «Ростов»
15:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 15-я серия
16:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия
18:50 Мистер Х. Сезон 1. 2-я серия
20:30 Мистер Х. Сезон 1. 3-я серия
22:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 23-я серия
23:50 На пятьдесят оттенков темнее
01:40 Антураж
03:20 Пятница News. 165-я серия
03:40 Черный список. Сезон 1. 6-я серия - «Вскрытие замков и строительные эксперты»
04:30 Пятница News. 165-я серия

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Пятница на 14 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Пятница на 13 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Пятница на 12 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Пятница на 16 сентября 2022 на весь день
    •




    Расписание трансляций матчей РФПЛ 2022/23. Турнирная таблица. 10-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. Турнирная таблица. 7-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начался 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Серии А 2022/2023. Турнирная таблица. 7-й тур чемпионата Италии по футболу

    Чемпионат Италии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 8-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 15 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».









    Рыбы - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Водолей - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Стрелец - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Козерог - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Скорпион - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Весы - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Дева - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Лев - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Рак - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    Близнецы - самый точный гороскоп на 17 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru