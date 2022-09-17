Программа передач Пятница на 17 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 17 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.
Программа передач на 17.09.2022
05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»
05:50 Пятница News. 165-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 4. 12-я серия - «Финал»
07:30 Кондитер. Сезон 4. 13-я серия - «Спецвыпуск»
08:30 Мамы Пятницы-4. Сезон 1. 1-я серия
09:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
10:20 Гастротур. Сезон 2. 6-я серия - «Казань»
11:20 Четыре свадьбы. Сезон 4. 3-я серия
13:00 Четыре дачи. Сезон 1. 3-я серия - «Ростов»
15:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 15-я серия
16:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия
18:50 Мистер Х. Сезон 1. 2-я серия
20:30 Мистер Х. Сезон 1. 3-я серия
22:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 23-я серия
23:50 На пятьдесят оттенков темнее
01:40 Антураж
03:20 Пятница News. 165-я серия
03:40 Черный список. Сезон 1. 6-я серия - «Вскрытие замков и строительные эксперты»
04:30 Пятница News. 165-я серия
В программе передач возможны изменения.