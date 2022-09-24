Программа передач Пятница на 24 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 24 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.
Программа передач на 24.09.2022
05:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
05:30 Пятница News. 170-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»
07:00 Кондитер. Сезон 4. 12-я серия - «Финал»
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 2-я серия
08:55 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 2-я серия
09:00 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»
10:00 Гастротур. Сезон 2. 7-я серия
11:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия
12:50 Четыре дачи. Сезон 1. 5-я серия - «Республика Татарстан»
14:20 Четыре свадьбы. Сезон 2. 4-я серия
15:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 29-я серия
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия
18:50 Мистер Х. Сезон 1. 4-я серия
20:40 Четыре свадьбы. Сезон 1. 9-я серия
22:00 Четыре свадьбы. Сезон 1. 14-я серия
23:30 Пятьдесят оттенков свободы
01:20 Коп на драйве
02:40 Пятница News. 170-я серия
03:10 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»
04:00 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»
04:30 Пятница News. 170-я серия
В программе передач возможны изменения.