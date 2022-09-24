Программа передач Пятница на 24 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 24 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.



Программа передач на 24.09.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»

05:30 Пятница News. 170-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»

07:00 Кондитер. Сезон 4. 12-я серия - «Финал»

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 2-я серия

08:55 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 2-я серия

09:00 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»

10:00 Гастротур. Сезон 2. 7-я серия

11:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия

12:50 Четыре дачи. Сезон 1. 5-я серия - «Республика Татарстан»

14:20 Четыре свадьбы. Сезон 2. 4-я серия

15:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 29-я серия

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия

18:50 Мистер Х. Сезон 1. 4-я серия

20:40 Четыре свадьбы. Сезон 1. 9-я серия

22:00 Четыре свадьбы. Сезон 1. 14-я серия

23:30 Пятьдесят оттенков свободы

01:20 Коп на драйве

02:40 Пятница News. 170-я серия

03:10 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»

04:00 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»

04:30 Пятница News. 170-я серия



В программе передач возможны изменения.