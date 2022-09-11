Программа передач МИР на 11 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 11 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.
Программа передач на 11.09.2022
05:00 Наше кино. История большой любви
05:10 Мультфильмы
07:55 Слабое звено
08:45 Слабое звено
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Власик. Тень Сталина. 1-я - 7-я серии
16:00 Новости
16:15 Власик. Тень Сталина. 7-я - 9-я серии
18:30 Вместе
19:30 Власик. Тень Сталина. 9-я - 13-я серии
00:00 Вместе
01:00 Власик. Тень Сталина. 14-я серия
01:55 Весна
03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе передач возможны изменения.