Программа передач МИР на 11 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 11 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.



Программа передач на 11.09.2022



05:00 Наше кино. История большой любви

05:10 Мультфильмы

07:55 Слабое звено

08:45 Слабое звено

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Власик. Тень Сталина. 1-я - 7-я серии

16:00 Новости

16:15 Власик. Тень Сталина. 7-я - 9-я серии

18:30 Вместе

19:30 Власик. Тень Сталина. 9-я - 13-я серии

00:00 Вместе

01:00 Власик. Тень Сталина. 14-я серия

01:55 Весна

03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач возможны изменения.