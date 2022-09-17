Программа передач МИР на 17 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 17 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.



Программа передач на 17.09.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:10 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:55 Ход конем

08:15 Наше кино. Неувядающие. Сергей Бодров. К годовщине трагедии в Кармадонском ущелье

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди

11:45 Балабол. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Балабол. 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Балабол. 7-я - 16-я серии

03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач возможны изменения.