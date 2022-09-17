Программа передач МИР на 17 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 17 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.
Программа передач на 17.09.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:10 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:55 Ход конем
08:15 Наше кино. Неувядающие. Сергей Бодров. К годовщине трагедии в Кармадонском ущелье
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди
11:45 Балабол. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Балабол. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Балабол. 7-я - 16-я серии
03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе передач возможны изменения.