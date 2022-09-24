Программа передач МИР на 24 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 24 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.



Программа передач на 24.09.2022



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

07:00 Не было печали

08:15 Наше кино. Неувядающие. Ольга Остроумова

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Сказка о потерянном времени

11:35 Отражение. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Отражение. 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Отражение. 7-я - 12-я серии

23:50 Воры в законе

01:20 Видок

02:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач возможны изменения.