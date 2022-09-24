Программа передач МИР на 24 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 24 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.
Программа передач на 24.09.2022
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
07:00 Не было печали
08:15 Наше кино. Неувядающие. Ольга Остроумова
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Сказка о потерянном времени
11:35 Отражение. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Отражение. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Отражение. 7-я - 12-я серии
23:50 Воры в законе
01:20 Видок
02:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе передач возможны изменения.