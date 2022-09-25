Программа передач ТВ России на 25 сентября 2022 года. Телепрограмма на воскресенье - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на воскресенье 25 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 25.09.2022
Первый канал
03:00 Россия от края до края
05:20 Ты - мне, я - тебе
06:00 Новости
06:10 Ты - мне, я - тебе
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Повара на колесах». Тула
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:30 Конец операции «Резидент»
16:20 «Горячий лед». Фигурное катание. Премьера нового сезона. Произвольная программа. Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева. Прямой эфир
17:35 «Две бесконечности». К 88-летию Александра Ширвиндта
18:50 «Голос 60+«. Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. Передача первая
23:45 «Донбасс. Дорога домой»
00:55 Осведомленный источник в Москве
03:25 Россия от края до края
Россия 1
04:10 Чертово колесо
05:30 Любовь до востребования
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Большие перемены
12:45 Свидетельство о рождении. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Отец
03:00 Любовь до востребования
ТВЦ
04:25 Актёрские драмы. Жизнь как песня
05:05 Битва за наследство. Фильм 1-й
05:45 Разлучённые властью
06:20 Петровка, 38
06:40 Дело № 306
07:55 Женатый холостяк
09:30 Здоровый смысл. 10-я серия
10:00 Знак качества. Салон красоты
10:50 Страна чудес. Смоленск
11:30 События
11:45 Берегись автомобиля
13:40 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Смех средь бела дня». Юмористический концерт
16:15 Как вернуть мужа за тридцать дней. 1-я серия
17:05 Как вернуть мужа за тридцать дней. 2-я серия
18:05 Свадебные хлопоты. 1-я - 4-я серии
21:40 Дверь в прошлое. 1-я - 3-я серии
00:10 События
00:25 Дверь в прошлое. 4-я серия
01:10 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:20 Котейка-2. 1-я - 4-я серии
04:15 Дворжецкие. На роду написано...
НТВ
03:35 Мент в законе-7. «Клуб по интересам», 3-я и 4-я серии
05:05 Инспектор Купер. Сезон 1. «Ниночка», 1-я и 2-я серии
06:45 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Ты супер!» Новый сезон
23:00 Звезды сошлись
00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Топор в озере». Алексею Романову 70
01:50 Мент в законе-7. «Самозванец», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Стрекоза
Пятый канал
05:00 Улицы разбитых фонарей 4. «У каждого в шкафу свой скелет», часть 1-я
05:40 Улицы разбитых фонарей 4. «У каждого в шкафу свой скелет», часть 2-я
06:25 Улицы разбитых фонарей 4. Королева бензоколонок
07:10 Улицы разбитых фонарей 4. «На улице Марата», часть 1-я
07:55 Улицы разбитых фонарей 4. «На улице Марата», часть 2-я
08:45 Крепкие орешки-2. Время ведьм
09:35 Крепкие орешки-2. Телохранитель
10:20 Крепкие орешки-2. Грязные танцы
11:10 Крепкие орешки-2. Особь
12:00 Крепкие орешки-2. Джокер
12:45 Крепкие орешки-2. Алиса
13:35 Крепкие орешки-2. Трудная мишень
14:20 Крепкие орешки-2. Парфюмер
15:10 Крепкие орешки-2. Беглец
16:00 Крепкие орешки-2. Золушка
16:45 След. Верное средство
17:30 След. Три сумочки и два убийства
18:10 След. Между двух огней
18:40 След. Мы желаем счастья вам
19:30 След. Грибная королева
20:20 След. Письма мертвеца
21:10 След. Отмени меня
21:55 След. Ревизор
22:40 След. Радио для взрослых
23:25 След. Долг платежом красен
00:10 След. Чудовище с зелеными глазами
00:50 След. Опилки судьбы
01:25 След. Эхо войны
02:05 Улицы разбитых фонарей 4. «Лобовая атака», 1-я часть
02:45 Улицы разбитых фонарей 4. «Лобовая атака», 2-я часть
03:20 Улицы разбитых фонарей 4. Пятая власть
04:10 Улицы разбитых фонарей 4. Мягкий приговор
Домашний
04:05 Женская консультация. 18-я - 20-я серии
06:30 6 кадров
06:45 Сватьи. 21-я серия
07:45 Предсказания 2.2. 2-я серия
08:40 Побочный эффект. 1-я и 2-я серии
10:30 Слабое звено. 1-я - 4-я серии
14:40 Роковая ошибка. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов
19:00 Великолепный век. 151-я и 152-я серии
23:15 Ветер перемен. 1-я и 2-я серии
01:00 Искупление. 1-я - 4-я серии
04:15 Женская консультация. 21-я - 23-я серии
ТНТ
04:40 Comedy Баттл. 16-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия
07:00 Смешарики
09:00 Принцесса и дракон
10:30 СашаТаня. Сезон 7. 250-я - 260-я серии
16:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 269-я - 274-я серии
19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 32-я серия
21:00 Лучшие на тнт. 4-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 9. 228-я серия
23:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 751-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 210-я серия
01:30 Битва экстрасенсов. 211-я серия
02:45 Импровизация. Сезон 4. 87-я серия
03:30 Импровизация. Сезон 4. 88-я серия
04:20 Comedy Баттл. 17-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 6. 48-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 7. 26-я серия
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики
06:25 Кот в сапогах
06:45 Три кота. Машина для Коржика
06:50 Три кота. Осьминожка
06:55 Три кота. Компот-исследователь
07:00 Три кота. Котенок-принц
07:05 Три кота. Папин видеоблог
07:15 Три кота. Коллекция
07:20 Три кота
07:25 Три кота
07:30 Царевны
07:40 Царевны. Настоящий талант
07:45 Царевны. Защитницы
07:55 Уральские пельмени. Всемирный потом
09:00 Рогов+
10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «И»
10:20 Три кота и море приключений
11:40 Большое путешествие
13:20 Книга джунглей
15:20 Король Лев
17:40 Тайная жизнь домашних животных
19:20 Тайная жизнь домашних животных-2
21:00 Зов предков
22:55 Ван Хельсинг
01:25 Джек Райан: Теория хаоса
03:10 6 кадров. Сезон 8. 36-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 8. 37-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 8. 38-я серия
04:15 6 кадров. Сезон 8. 42-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия
Матч ТВ
05:00 Золотой дубль
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Г. Сехудо - Т. Дж. Диллашоу. П. Ванзант - Р. Остович
06:45 Матч! Парад
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Летний биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир
10:35 На воде
10:40 Стадион шиворот-навыворот
10:50 Новости
10:55 Все на Матч!
11:40 Летний биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямой эфир
13:25 Пляжный футбол. Кубок России. Матч за 3-е место. Прямой эфир
14:40 Новости
14:45 Все на Матч!
15:25 Пляжный футбол. Кубок России. Финал. Прямой эфир
16:40 Все на Матч!
16:55 Футбол. Первая Лига. «Балтика» (Калининград) - «Енисей» (Красноярск). Прямой эфир
19:00 Все на Матч!
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Суперкубок. Финал. Прямой эфир
21:30 Новости
21:35 Все на Матч!
22:00 Профессиональный бокс. У. Саламов - В. Мероро. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Стрела» (Казань)
02:55 Новости
03:00 Хоккей с мячом. Открытый кубок Красноярского края. ХК «Енисей» - Сборная клубов России
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:25 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 По долгу службы
15:00 Мстители
16:30 Новости
17:00 Мстители
18:00 Железный человек 3
20:25 Первый мститель. Другая война
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
05:00 Легендарные самолеты. «Илья Муромец». Крылатый богатырь
05:40 Оружие Победы
05:55 Тревожный вылет
07:25 Один шанс из тысячи
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №111
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Андрей Хрулев
13:05 Специальный репортаж
14:25 Крылья армии. История военно-транспортной авиации
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Инкассаторы. 1-я - 6-я серии
Культура
06:30 «Чертенок с пушистым хвостом». «Приключения Буратино»
08:00 Прощальные гастроли
09:10 Обыкновенный концерт
09:40 Диалоги о животных. 4-я серия - «Калининградский зоопарк»
10:25 Большие и маленькие. Сезон 4. 4-я серия
12:30 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Урванцев
13:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Петр Чаадаев. «Философическое письмо»
13:40 «Элементы» с Александром Боровским». Метро периода «застоя»
14:10 Шедевры старого кино. Васса Железнова
16:10 «Храм Святого Владимира. Владикавказ». К 1100-летию крещения Алании
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Микроэлектроника, наноэлектроника
17:10 Пешком... Москва левобережная
17:45 Передача знаний. 3-я серия
18:35 Романтика романса. К 100-летию со дня рождения Григория Поженяна
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Зимний вечер в Гаграх
21:40 Шедевры мирового музыкального театра. Опера Р. Вагнера «Золото Рейна». Постановка Королевского оперного театра Мадрида и Кельнской оперы. Дирижёр Пабло Эрас-Касадо. 2019 год
00:15 Дело «пестрых»
01:55 Диалоги о животных. 4-я серия - «Калининградский зоопарк»
02:35 Бедная Лиза
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»
06:00 Пятница News. 170-я серия
06:20 Кондитер. Сезон 4. 13-я серия - «Спецвыпуск»
07:10 Кондитер. Сезон 3. 1-я серия - «Москва»
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 1-я серия
09:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
10:10 Зовите шефа. Сезон 1. 2-я серия - «Туапсе. Маринад»
11:00 Зовите шефа. Сезон 1. 3-я серия - «Адлер. Веранда»
11:40 Зовите шефа. Сезон 1. 4-я серия - «Москва. Колесо времени»
12:10 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 3-я серия
18:50 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
21:10 Адский шеф. Сезон 1. 6-я серия
00:10 За гранью реальности
01:50 Кровный отец
03:10 Пятница News. 171-я серия
03:40 Черный список. Сезон 1. 6-я серия - «Вскрытие замков и строительные эксперты»
04:30 Пятница News. 170-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
08:00 Салон красоты
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Где находится нофелет?
11:35 Сказка о потерянном времени
13:00 Станица. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Станица. 4-я - 6-я серии
18:30 Вместе
19:30 Станица. 6-я - 11-я серии
00:00 Вместе
01:00 Станица. 11-я и 12-я серии
02:45 Свинарка и пастух
04:10 Наше кино. История большой любви
04:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.