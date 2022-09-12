Программа передач ТВ России на понедельник 12 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на понедельник 12 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 12.09.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 1-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Елизавета. Глава IX

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. 29-я серия - «Во спасение»

02:00 Морозова. 30-я серия - «В огне не горят»

02:50 Срочно в номер! 2-я серия - «Как стать моделью». 1-я серия - «Игры без правил»



ТВЦ



05:00 Актёрские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Лучшие проекты Москвы

08:50 Три в одном. 1-я серия

09:47 Три в одном. 2-я серия

10:40 Семён Альтов. Юмор с каменным лицом

11:30 События

11:50 Практика-2. 17-я серия

12:44 Практика-2. 18-я серия

13:40 Мой герой. Николай Бандурин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 1-я серия

15:59 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 2-я серия

16:55 Актёрские драмы. Шальные браки

17:50 События

18:15 След лисицы на камнях. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Поколение LAST?!

23:05 Знак качества. Сахар

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Тайная комната Билла Клинтона

01:25 90-е. Охрана тела и денег

02:05 Железный занавес опущен

02:45 Осторожно, мошенники! Старикам здесь не место

03:10 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 1-я серия

03:54 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 2-я серия

04:40 Семён Альтов. Юмор с каменным лицом



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Дуэль

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Старая схема

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Грязная бомба», 1-я и 2-я серии. «Вербовщик», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Грязная бомба», 1-я и 2-я серии. «Вербовщик», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 11-я серия

20:50 Канцелярская крыса. Большой передел. 12-я серия

21:40 Рикошет-2. 11-я серия

22:35 Рикошет-2. 12-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-6. Последний из Могикан

00:55 Пёс-6. Колобок

01:50 Мент в законе-5. «Автоматчики», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Цена жизни



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей-3. Убийство под музыку

06:10 Улицы разбитых фонарей-3. Черная метка

06:50 Улицы разбитых фонарей-3. Не пожелаю зла

07:45 Улицы разбитых фонарей-3. Снежный барс

08:40 Классик

09:00 Известия

09:25 Классик

11:10 Отставник. 1-я серия

12:10 Отставник. 2-я серия

13:00 Известия

13:25 Отставник-2. Своих не бросаем

15:15 Отставник-3

17:10 Отставник. Позывной «бродяга«. 1-я серия

17:30 Известия

18:00 Отставник. Позывной «бродяга«. 1-я серия

18:40 Отставник. Позывной «бродяга«. 2-я серия

19:35 След. Любкин лес

20:20 След. Подайте на пропитание

20:55 След. Золотые слова

21:40 След. Жди и надейся

22:25 След. Банда неудачников

23:10 Свои-5. Проклятый лес

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Без кожи

01:15 След. Марионетки

01:50 След. Прокрустово ложе

02:30 След. Позорная метка

03:10 Детективы. Здравствуй, дочка

03:30 Детективы. Сердце Ричарда

04:00 Детективы. Овощ

04:30 Детективы. Черная кошка и белый кот



Домашний



02:30 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии

05:40 Прислуга. 2-я серия

06:30 По делам несовершеннолетних

09:25 Давай разведёмся!

10:25 Тест на отцовство

12:35 Понять. Простить. «Соседка», «Мать-одиночка»

13:35 Порча. Гостья из тени

14:05 Знахарка. Жизнь во сне

14:40 Верну любимого. Мебель

15:10 Возвращение. 1-я - 4-я серии

19:00 Уроки счастья. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. Старший сын

23:45 Знахарка. Жизнь во сне

00:20 Верну любимого. Мебель

00:50 Понять. Простить. «Соседка», «Мать-одиночка»

01:45 Тест на отцовство

03:25 Давай разведёмся!

04:15 Женская консультация. 1-я и 2-я серии



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 76-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 4. 77-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия

07:00 Приключения Пети и Волка

08:00 Простоквашино

09:00 Универ. Новая общага. 49-я - 60-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 4. 153-я - 155-я серии

16:30 Жуки. 1-я - 5-я серии

19:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 264-я - 267-я серии

21:00 На страже пляжа. 5-я серия

22:00 Конг: Остров черепа

00:20 Последний самурай

02:45 Ты_Топ-модель на ТНТ. 9-я серия

03:55 Импровизация. Сезон 3. 68-я серия - «Новогодний выпуск»

04:45 Comedy Баттл. 4-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 6. 52-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 6. 57-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 6. 58-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 272-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 273-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:55 Смешарики. Легенда о золотом драконе

10:25 Кольцо дракона

12:10 Перси Джексон и похититель молний

14:40 Перси Джексон и море чудовищ

16:40 Классная Катя. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

19:00 Классная Катя

19:30 Классная Катя

20:00 Ночь в музее

22:10 Человек-паук

00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком

01:35 Днюха!

03:10 6 кадров. Сезон 6. 32-я - 36-я серии



Матч ТВ



05:00 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Финал

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 СОБР

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Матч! Парад

13:30 Личный номер

14:50 Новости

14:55 Личный номер

15:50 Громко

16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямой эфир

21:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Рома». Прямой эфир

23:45 Тотальный футбол

00:15 Все на Матч!

00:55 Регби. Кубок России. 1/2 финала. «Локомотив-Пенза» - «Енисей-СТМ» (Красноярск)

02:55 Новости

03:00 Агент

04:50 Специальный репортаж



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Документальный спецпроект

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Гениальное ограбление

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Неизвестная история

00:30 Суррогаты

02:00 Самые шокирующие гипотезы

02:45 Тайны Чапман

04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



01:05 Охота на асфальте. 1-я - 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. Трудная осень

10:40 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Битва за Севастополь

14:05 Битва за Севастополь

15:00 Военные новости

15:55 Москва - фронту

16:25 Битва оружейников

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Карибский кризис. Оцифрованная история. Свободная Куба

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Климатическое оружие. Реальность или вымысел

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Рожденная революцией. Трудная осень

00:30 Свидетельство о бедности

01:35 Близнецы

03:00 Оружие Победы

03:15 Из пламя и света... 1-я и 5-я серии



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва водная

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Ратиев

07:30 Новости культуры

07:35 Черные дыры. Белые пятна

08:15 Цвет времени. Надя Рушева

08:25 Новости культуры

08:30 Легенды мирового кино. Кирилл Лавров

09:05 София. 6-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Встреча с Татьяной Дорониной в Концертной студии «Останкино». 1982

12:20 «Александр Невский. За Веру и Отечество». День памяти святого благоверного князя Александра Невского

13:15 Первые в мире. Большая игра Петра Козлова

13:30 Линия жизни. Артём Оганов

14:30 Поедем в Царское село. Царскосельская мечтательница

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада

16:50 София. 6-я серия

17:45 Ключ к разгадке древних сокровищ. 5-я серия - «Загадка убитого фараона»

18:30 Забытое ремесло. Целовальник

18:45 Ташкентский кинофестиваль. Обретения и надежды

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:35 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Случай Понтекорво

21:35 Сати. Нескучная классика... С Владимиром Мининым, Тимофеем Гольбергом, Дмитрием Сибирцевым и Андреем Золотовым

22:20 Спрут. 1-я серия

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Встреча с Татьяной Дорониной в Концертной студии «Останкино«. 1982

00:55 Ключ к разгадке древних сокровищ. 5-я серия - «Загадка убитого фараона»

01:45 Муслиму Магомаеву посвящается. Концерт Муслима Магомаева и Тамары Синявской. Запись 1992 года

02:30 Поедем в Царское село. Царскосельская мечтательница



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 7-я серия - «Натяжные потолки и муж на час»

05:50 Пятница News. 160-я серия

06:20 Адская кухня. Сезон 3. 16-я серия

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 5-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 6-я серия

09:50 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»

11:00 На ножах. Сезон 7. 7-я серия - «Краснодар. China Mama»

12:00 Четыре дачи. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»

13:40 На ножах. Сезон 1. 12-я серия - «Москва. Астерия»

14:40 На ножах. Сезон 2. 14-я серия - «Краснодар. Red»

15:40 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»

16:40 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»

17:50 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

21:00 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия

23:00 Гастротур. Сезон 2. 5-я серия - «Екатеринбург»

00:00 Пятница News. 162-я серия

00:30 Пятьдесят оттенков серого

02:20 Инсайдеры. Сезон 2. 13-я серия - «Казань»

03:10 Инсайдеры. Сезон 2. 19-я серия - «Москва»

04:00 Пятница News. 161-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:25 Дурная кровь. 1-я - 5-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Дурная кровь. 5-я - 7-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Игра в кино

20:20 Игра в кино

21:00 Назад в будущее

21:50 Назад в будущее

22:40 Всемирные игры разума

23:10 Гори, гори моя звезда

00:45 Рожденные в СССР

01:10 Вратарь

02:25 Новости

02:40 Культ личности

03:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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