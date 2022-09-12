Программа передач ТВ России на понедельник 12 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на понедельник 12 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 12.09.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 1-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Елизавета. Глава IX
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. 29-я серия - «Во спасение»
02:00 Морозова. 30-я серия - «В огне не горят»
02:50 Срочно в номер! 2-я серия - «Как стать моделью». 1-я серия - «Игры без правил»
ТВЦ
05:00 Актёрские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Лучшие проекты Москвы
08:50 Три в одном. 1-я серия
09:47 Три в одном. 2-я серия
10:40 Семён Альтов. Юмор с каменным лицом
11:30 События
11:50 Практика-2. 17-я серия
12:44 Практика-2. 18-я серия
13:40 Мой герой. Николай Бандурин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 1-я серия
15:59 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 2-я серия
16:55 Актёрские драмы. Шальные браки
17:50 События
18:15 След лисицы на камнях. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Поколение LAST?!
23:05 Знак качества. Сахар
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Тайная комната Билла Клинтона
01:25 90-е. Охрана тела и денег
02:05 Железный занавес опущен
02:45 Осторожно, мошенники! Старикам здесь не место
03:10 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 1-я серия
03:54 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 2-я серия
04:40 Семён Альтов. Юмор с каменным лицом
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Дуэль
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Старая схема
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Грязная бомба», 1-я и 2-я серии. «Вербовщик», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Грязная бомба», 1-я и 2-я серии. «Вербовщик», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 11-я серия
20:50 Канцелярская крыса. Большой передел. 12-я серия
21:40 Рикошет-2. 11-я серия
22:35 Рикошет-2. 12-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-6. Последний из Могикан
00:55 Пёс-6. Колобок
01:50 Мент в законе-5. «Автоматчики», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Цена жизни
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей-3. Убийство под музыку
06:10 Улицы разбитых фонарей-3. Черная метка
06:50 Улицы разбитых фонарей-3. Не пожелаю зла
07:45 Улицы разбитых фонарей-3. Снежный барс
08:40 Классик
09:00 Известия
09:25 Классик
11:10 Отставник. 1-я серия
12:10 Отставник. 2-я серия
13:00 Известия
13:25 Отставник-2. Своих не бросаем
15:15 Отставник-3
17:10 Отставник. Позывной «бродяга«. 1-я серия
17:30 Известия
18:00 Отставник. Позывной «бродяга«. 1-я серия
18:40 Отставник. Позывной «бродяга«. 2-я серия
19:35 След. Любкин лес
20:20 След. Подайте на пропитание
20:55 След. Золотые слова
21:40 След. Жди и надейся
22:25 След. Банда неудачников
23:10 Свои-5. Проклятый лес
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Без кожи
01:15 След. Марионетки
01:50 След. Прокрустово ложе
02:30 След. Позорная метка
03:10 Детективы. Здравствуй, дочка
03:30 Детективы. Сердце Ричарда
04:00 Детективы. Овощ
04:30 Детективы. Черная кошка и белый кот
Домашний
02:30 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии
05:40 Прислуга. 2-я серия
06:30 По делам несовершеннолетних
09:25 Давай разведёмся!
10:25 Тест на отцовство
12:35 Понять. Простить. «Соседка», «Мать-одиночка»
13:35 Порча. Гостья из тени
14:05 Знахарка. Жизнь во сне
14:40 Верну любимого. Мебель
15:10 Возвращение. 1-я - 4-я серии
19:00 Уроки счастья. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. Старший сын
23:45 Знахарка. Жизнь во сне
00:20 Верну любимого. Мебель
00:50 Понять. Простить. «Соседка», «Мать-одиночка»
01:45 Тест на отцовство
03:25 Давай разведёмся!
04:15 Женская консультация. 1-я и 2-я серии
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 76-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 4. 77-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия
07:00 Приключения Пети и Волка
08:00 Простоквашино
09:00 Универ. Новая общага. 49-я - 60-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 4. 153-я - 155-я серии
16:30 Жуки. 1-я - 5-я серии
19:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 264-я - 267-я серии
21:00 На страже пляжа. 5-я серия
22:00 Конг: Остров черепа
00:20 Последний самурай
02:45 Ты_Топ-модель на ТНТ. 9-я серия
03:55 Импровизация. Сезон 3. 68-я серия - «Новогодний выпуск»
04:45 Comedy Баттл. 4-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 6. 52-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 6. 57-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 6. 58-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 272-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 273-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота
06:10 Три кота
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:55 Смешарики. Легенда о золотом драконе
10:25 Кольцо дракона
12:10 Перси Джексон и похититель молний
14:40 Перси Джексон и море чудовищ
16:40 Классная Катя. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
19:00 Классная Катя
19:30 Классная Катя
20:00 Ночь в музее
22:10 Человек-паук
00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком
01:35 Днюха!
03:10 6 кадров. Сезон 6. 32-я - 36-я серии
Матч ТВ
05:00 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Финал
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 СОБР
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Матч! Парад
13:30 Личный номер
14:50 Новости
14:55 Личный номер
15:50 Громко
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямой эфир
21:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Рома». Прямой эфир
23:45 Тотальный футбол
00:15 Все на Матч!
00:55 Регби. Кубок России. 1/2 финала. «Локомотив-Пенза» - «Енисей-СТМ» (Красноярск)
02:55 Новости
03:00 Агент
04:50 Специальный репортаж
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Документальный спецпроект
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Гениальное ограбление
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Неизвестная история
00:30 Суррогаты
02:00 Самые шокирующие гипотезы
02:45 Тайны Чапман
04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
01:05 Охота на асфальте. 1-я - 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. Трудная осень
10:40 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Битва за Севастополь
14:05 Битва за Севастополь
15:00 Военные новости
15:55 Москва - фронту
16:25 Битва оружейников
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Карибский кризис. Оцифрованная история. Свободная Куба
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Климатическое оружие. Реальность или вымысел
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Рожденная революцией. Трудная осень
00:30 Свидетельство о бедности
01:35 Близнецы
03:00 Оружие Победы
03:15 Из пламя и света... 1-я и 5-я серии
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва водная
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Ратиев
07:30 Новости культуры
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:15 Цвет времени. Надя Рушева
08:25 Новости культуры
08:30 Легенды мирового кино. Кирилл Лавров
09:05 София. 6-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Встреча с Татьяной Дорониной в Концертной студии «Останкино». 1982
12:20 «Александр Невский. За Веру и Отечество». День памяти святого благоверного князя Александра Невского
13:15 Первые в мире. Большая игра Петра Козлова
13:30 Линия жизни. Артём Оганов
14:30 Поедем в Царское село. Царскосельская мечтательница
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада
16:50 София. 6-я серия
17:45 Ключ к разгадке древних сокровищ. 5-я серия - «Загадка убитого фараона»
18:30 Забытое ремесло. Целовальник
18:45 Ташкентский кинофестиваль. Обретения и надежды
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Случай Понтекорво
21:35 Сати. Нескучная классика... С Владимиром Мининым, Тимофеем Гольбергом, Дмитрием Сибирцевым и Андреем Золотовым
22:20 Спрут. 1-я серия
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Встреча с Татьяной Дорониной в Концертной студии «Останкино«. 1982
00:55 Ключ к разгадке древних сокровищ. 5-я серия - «Загадка убитого фараона»
01:45 Муслиму Магомаеву посвящается. Концерт Муслима Магомаева и Тамары Синявской. Запись 1992 года
02:30 Поедем в Царское село. Царскосельская мечтательница
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 7-я серия - «Натяжные потолки и муж на час»
05:50 Пятница News. 160-я серия
06:20 Адская кухня. Сезон 3. 16-я серия
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 5-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 6-я серия
09:50 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»
11:00 На ножах. Сезон 7. 7-я серия - «Краснодар. China Mama»
12:00 Четыре дачи. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»
13:40 На ножах. Сезон 1. 12-я серия - «Москва. Астерия»
14:40 На ножах. Сезон 2. 14-я серия - «Краснодар. Red»
15:40 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»
16:40 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»
17:50 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк»
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
21:00 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия
23:00 Гастротур. Сезон 2. 5-я серия - «Екатеринбург»
00:00 Пятница News. 162-я серия
00:30 Пятьдесят оттенков серого
02:20 Инсайдеры. Сезон 2. 13-я серия - «Казань»
03:10 Инсайдеры. Сезон 2. 19-я серия - «Москва»
04:00 Пятница News. 161-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:25 Дурная кровь. 1-я - 5-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Дурная кровь. 5-я - 7-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Игра в кино
20:20 Игра в кино
21:00 Назад в будущее
21:50 Назад в будущее
22:40 Всемирные игры разума
23:10 Гори, гори моя звезда
00:45 Рожденные в СССР
01:10 Вратарь
02:25 Новости
02:40 Культ личности
03:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.