Программа передач ТВ России на воскресенье 18 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на воскресенье 18 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 18.09.2022



Первый канал



03:10 Россия от края до края

05:15 Человек-амфибия

06:00 Новости

06:10 Человек-амфибия

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Повара на колесах»

11:25 «Узбекистан. Заглянуть за горизонт»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:25 Возвращение резидента

17:10 Геннадий Хазанов. Без антракта

19:05 «Голос 60+». Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Женщина под грифом «секретно»

00:30 Константин Циолковский. Космический пророк

01:30 Наедине со всеми

03:05 Россия от края до края



Россия 1



04:00 Жена Штирлица

05:35 Любовь, которой не было

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Большие перемены

12:35 Родительское право. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Шёпот

03:15 Любовь, которой не было



ТВЦ



04:25 Актёрские драмы. Жизнь во имя кумира

05:05 Актёрские драмы. Обманутые жёны

05:45 Закон и порядок

06:10 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

06:20 Опасный круиз. 1-я серия

07:03 Опасный круиз. 2-я серия

07:55 Свадьба в Малиновке

09:35 Здоровый смысл

10:05 Знак качества. Выпечка

10:55 Страна чудес. Калининград

11:30 События

11:45 Три плюс два

13:50 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Бабье лето». Юмористический концерт

16:15 Парижанка. 1-я серия

17:12 Парижанка. 2-я серия

18:10 Детдомовка. 1-я - 4-я серии

21:45 Нефритовая черепаха. 1-я - 3-я серии

00:15 События

00:30 Нефритовая черепаха. 4-я серия

01:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:30 Сладкая месть. 1-я - 4-я серии

04:25 Битва за наследство. Фильм 3-й



НТВ



03:30 Мент в законе-6. «Игра в кости», 3-я и 4-я серии

05:05 Дельта. Продолжение. «Ведьма», 1-я и 2-я серии

06:45 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Ты супер!» Новый сезон

23:00 Звезды сошлись

00:25 Основано на реальных событиях

01:50 Мент в законе-6. «Выгодное предложение», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Собачья смерть



Пятый канал



05:00 Улицы разбитых фонарей-3. Новые веяния

05:50 Улицы разбитых фонарей-3. Домовой

06:40 Улицы разбитых фонарей-3. 1-я часть - «Шалом, менты!»

07:30 Улицы разбитых фонарей-3. 2-я часть - «Шалом, менты!»

08:20 Крепкие орешки-2. Эта замечательная жизнь

09:05 Крепкие орешки-2. Паранормальное явление

09:55 Крепкие орешки-2. Шпионские игры

10:40 Крепкие орешки-2. Апокалипсис сегодня

11:30 Крепкие орешки-2. Лжец, Лжец

12:25 Крепкие орешки-2. Рыбка по имени Ванда

13:10 Крепкие орешки-2. Бойцовский клуб

14:00 Крепкие орешки-2. Пьяный мастер

14:50 Крепкие орешки-2. Сладкая жизнь

15:35 Крепкие орешки-2. Мстители

16:30 Крепкие орешки-2. Старикам тут не место

17:15 Крепкие орешки-2. Терминатор

18:05 След. Стиплер

18:55 След. За бортом

19:30 След. Чёртова матушка

20:15 След. Красная черта

21:05 След. Ледяной сон

21:50 След. Заказ на выбор

22:40 След. Ниндзя

23:30 След. Жди и надейся

00:20 След. Красота требует жертв

01:20 След. Жир

01:55 Улицы разбитых фонарей-3. Звездная болезнь

02:40 Улицы разбитых фонарей-3. Эхо блокады

03:25 Улицы разбитых фонарей-3. Кошки-мышки

04:10 Улицы разбитых фонарей 4. Знак судьбы



Домашний



04:00 Женская консультация. 7-я - 9-я серии

06:30 6 кадров

06:55 Сватьи. 19-я серия

07:55 Предсказания 2.2. 2-я серия

08:45 Любимая. 1-я и 2-я серии

10:40 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии

14:45 С чистого листа. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов. 83-я серия

19:00 Великолепный век. 147-я и 148-я серии

22:50 Всё о его бывшей. 1-я и 2-я серии

00:45 Долгая дорога. 1-я и 2-я серии

03:55 Женская консультация. 10-я - 12-я серии



ТНТ



04:30 Comedy Баттл. 9-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 4. 86-я серия - «Финал»

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия

07:00 Приключения Пети и Волка

08:00 Простоквашино

09:00 Снежная королева-3. Огонь и лёд

10:30 СашаТаня. Сезон 7. 243-я - 253-я серии

16:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 264-я - 269-я серии

19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 31-я серия

21:00 Лучшие на тнт. 3-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 9. 227-я серия

23:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 750-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 206-я серия - «Взрывы. Крымск. Испытание от Марата»

01:20 Битва экстрасенсов. 206-я серия - «Взрывы. Крымск. Испытание от Марата»

02:35 Импровизация. Сезон 3. 74-я серия

03:20 Импровизация. Сезон 3. 75-я серия

04:10 Comedy Баттл. 10-я серия

04:55 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 87-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 8. 43-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 8. 47-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 5. 45-я серия

05:50 6 кадров

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Папино кафе

06:55 Три кота. Граффити котята

07:00 Три кота. Кто виноват?

07:05 Три кота. Аттракционы

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Музыкальные инструменты

07:20 Три кота. Инструкция

07:25 Три кота

07:30 Царевны

07:40 Царевны. Дивногорский бумеранг

07:45 Царевны. Сон Марлен

07:55 Уральские пельмени. Спорная помощь

09:00 Рогов+

10:00 Уральские пельмени

11:00 Смывайся!

12:35 Вперёд

14:30 Райя и последний дракон

16:30 Круэлла

19:05 Малефисента

21:00 Малефисента: Владычица тьмы

23:15 Мэри Поппинс возвращается

01:45 Русские не смеются. Сезон 2. 9-я серия

02:40 Русские не смеются

03:25 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия

03:45 6 кадров. Сезон 8. 66-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 8. 63-я серия

04:30 6 кадров. Сезон 8. 57-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 8. 55-я серия



Матч ТВ



05:00 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «ВВА-Подмосковье» (Монино)

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Брито - Л. Паломино

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:45 Новости

08:50 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика. Марафон. Прямой эфир

10:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир

11:55 Все на Матч!

12:10 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир

13:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Интер». Прямой эфир

15:30 Новости

15:35 Все на Матч!

16:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Химки». Прямой эфир

18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Локомотив». Прямой эфир

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Наполи». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Самбо. Чемпионат Европы. Финалы

02:00 Хоккей с мячом. Кубок России. Финал

04:00 Бадминтон. Всероссийские соревнования «Кубок Ф. Г. Валеева»



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Человек из стали

15:45 Железный человек

18:10 Железный человек 2

20:30 Первый мститель

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



05:00 Легендарные самолеты. Ил-18. Флагман «Золотой эры»

05:40 Тревожный месяц вересень

07:15 Фартовый

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №110

11:30 Код доступа. Запорожская АЭС. В шаге от катастрофы

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Муса Джалиль

13:05 Специальный репортаж

13:45 На безымянной высоте. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Титаник

01:20 Добровольцы

02:55 Легендарные самолеты. Истребители Як

03:35 На безымянной высоте. 1-я и 4-я серии



Культура



06:30 Энциклопедия загадок. Святой Грааль криптографии

07:05 Дядюшка Ау

08:05 Путь к причалу

09:30 Обыкновенный концерт

09:55 Диалоги о животных. 3-я серия - «Калининградский зоопарк»

10:40 Большие и маленькие. Сезон 4. 3-я серия

12:50 Спектакль «Я - Сергей Образцов»

14:15 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Саутов

15:00 Такая женщина

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Современное образование: новые модели развития

17:15 Пешком... Москва ботаническая

17:45 Передача знаний. 2-я серия

18:35 Романтика романса. Сохраняя традиции

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Свой

21:35 Гала-концерт открытия V Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова в БЗК

23:25 Такая женщина

00:55 Диалоги о животных. 3-я серия - «Калининградский зоопарк»

01:35 Искатели. «Титаник» античного мира»

02:20 Великолепный Гоша



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»

05:50 Пятница News. 166-я серия

06:10 Два хвоста

07:30 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

09:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

10:30 Зовите шефа. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. Вино»

11:00 Зовите шефа. Сезон 1. 10-я серия - «Москва. Sisters и Сова и медведь»

11:50 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»

12:50 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»

13:50 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»

14:50 На ножах. Сезон 4. 4-я серия - «Москва. Багратионофф»

16:00 На ножах. Сезон 4. 6-я серия - «Боровск. Изба»

17:00 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»

18:00 На ножах. Сезон 4. 8-я серия - «Пермь. Синяя борода»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

21:10 Адский шеф. Сезон 1. 5-я серия

23:50 Великий Гэтсби

02:00 И гаснет свет

03:10 Пятница News. 166-я серия

03:30 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»

04:30 Пятница News. 165-я серия



МИР



05:00 Близнецы

06:25 Мультфильмы

08:05 Ход конем

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Вокзал для двоих. 1-я и 2-я серии

12:35 Отрыв. 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Отрыв. 4-я - 7-я серии

18:30 Вместе

19:30 Отрыв. 7-я и 8-я серии

21:10 Балабол. 1-я - 3-я серии

00:00 Вместе

01:00 Балабол. 4-я - 8-я серии



Время начала передач - московское.



















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