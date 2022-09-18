Программа передач ТВ России на воскресенье 18 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на воскресенье 18 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 18.09.2022
Первый канал
03:10 Россия от края до края
05:15 Человек-амфибия
06:00 Новости
06:10 Человек-амфибия
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Повара на колесах»
11:25 «Узбекистан. Заглянуть за горизонт»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:25 Возвращение резидента
17:10 Геннадий Хазанов. Без антракта
19:05 «Голос 60+». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Женщина под грифом «секретно»
00:30 Константин Циолковский. Космический пророк
01:30 Наедине со всеми
03:05 Россия от края до края
Россия 1
04:00 Жена Штирлица
05:35 Любовь, которой не было
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:35 Родительское право. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Шёпот
03:15 Любовь, которой не было
ТВЦ
04:25 Актёрские драмы. Жизнь во имя кумира
05:05 Актёрские драмы. Обманутые жёны
05:45 Закон и порядок
06:10 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
06:20 Опасный круиз. 1-я серия
07:03 Опасный круиз. 2-я серия
07:55 Свадьба в Малиновке
09:35 Здоровый смысл
10:05 Знак качества. Выпечка
10:55 Страна чудес. Калининград
11:30 События
11:45 Три плюс два
13:50 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Бабье лето». Юмористический концерт
16:15 Парижанка. 1-я серия
17:12 Парижанка. 2-я серия
18:10 Детдомовка. 1-я - 4-я серии
21:45 Нефритовая черепаха. 1-я - 3-я серии
00:15 События
00:30 Нефритовая черепаха. 4-я серия
01:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:30 Сладкая месть. 1-я - 4-я серии
04:25 Битва за наследство. Фильм 3-й
НТВ
03:30 Мент в законе-6. «Игра в кости», 3-я и 4-я серии
05:05 Дельта. Продолжение. «Ведьма», 1-я и 2-я серии
06:45 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Ты супер!» Новый сезон
23:00 Звезды сошлись
00:25 Основано на реальных событиях
01:50 Мент в законе-6. «Выгодное предложение», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Собачья смерть
Пятый канал
05:00 Улицы разбитых фонарей-3. Новые веяния
05:50 Улицы разбитых фонарей-3. Домовой
06:40 Улицы разбитых фонарей-3. 1-я часть - «Шалом, менты!»
07:30 Улицы разбитых фонарей-3. 2-я часть - «Шалом, менты!»
08:20 Крепкие орешки-2. Эта замечательная жизнь
09:05 Крепкие орешки-2. Паранормальное явление
09:55 Крепкие орешки-2. Шпионские игры
10:40 Крепкие орешки-2. Апокалипсис сегодня
11:30 Крепкие орешки-2. Лжец, Лжец
12:25 Крепкие орешки-2. Рыбка по имени Ванда
13:10 Крепкие орешки-2. Бойцовский клуб
14:00 Крепкие орешки-2. Пьяный мастер
14:50 Крепкие орешки-2. Сладкая жизнь
15:35 Крепкие орешки-2. Мстители
16:30 Крепкие орешки-2. Старикам тут не место
17:15 Крепкие орешки-2. Терминатор
18:05 След. Стиплер
18:55 След. За бортом
19:30 След. Чёртова матушка
20:15 След. Красная черта
21:05 След. Ледяной сон
21:50 След. Заказ на выбор
22:40 След. Ниндзя
23:30 След. Жди и надейся
00:20 След. Красота требует жертв
01:20 След. Жир
01:55 Улицы разбитых фонарей-3. Звездная болезнь
02:40 Улицы разбитых фонарей-3. Эхо блокады
03:25 Улицы разбитых фонарей-3. Кошки-мышки
04:10 Улицы разбитых фонарей 4. Знак судьбы
Домашний
04:00 Женская консультация. 7-я - 9-я серии
06:30 6 кадров
06:55 Сватьи. 19-я серия
07:55 Предсказания 2.2. 2-я серия
08:45 Любимая. 1-я и 2-я серии
10:40 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии
14:45 С чистого листа. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов. 83-я серия
19:00 Великолепный век. 147-я и 148-я серии
22:50 Всё о его бывшей. 1-я и 2-я серии
00:45 Долгая дорога. 1-я и 2-я серии
03:55 Женская консультация. 10-я - 12-я серии
ТНТ
04:30 Comedy Баттл. 9-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 4. 86-я серия - «Финал»
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия
07:00 Приключения Пети и Волка
08:00 Простоквашино
09:00 Снежная королева-3. Огонь и лёд
10:30 СашаТаня. Сезон 7. 243-я - 253-я серии
16:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 264-я - 269-я серии
19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 31-я серия
21:00 Лучшие на тнт. 3-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 9. 227-я серия
23:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 750-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 206-я серия - «Взрывы. Крымск. Испытание от Марата»
01:20 Битва экстрасенсов. 206-я серия - «Взрывы. Крымск. Испытание от Марата»
02:35 Импровизация. Сезон 3. 74-я серия
03:20 Импровизация. Сезон 3. 75-я серия
04:10 Comedy Баттл. 10-я серия
04:55 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 87-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 8. 43-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 8. 47-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 5. 45-я серия
05:50 6 кадров
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Папино кафе
06:55 Три кота. Граффити котята
07:00 Три кота. Кто виноват?
07:05 Три кота. Аттракционы
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Музыкальные инструменты
07:20 Три кота. Инструкция
07:25 Три кота
07:30 Царевны
07:40 Царевны. Дивногорский бумеранг
07:45 Царевны. Сон Марлен
07:55 Уральские пельмени. Спорная помощь
09:00 Рогов+
10:00 Уральские пельмени
11:00 Смывайся!
12:35 Вперёд
14:30 Райя и последний дракон
16:30 Круэлла
19:05 Малефисента
21:00 Малефисента: Владычица тьмы
23:15 Мэри Поппинс возвращается
01:45 Русские не смеются. Сезон 2. 9-я серия
02:40 Русские не смеются
03:25 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия
03:45 6 кадров. Сезон 8. 66-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 8. 63-я серия
04:30 6 кадров. Сезон 8. 57-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 8. 55-я серия
Матч ТВ
05:00 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «ВВА-Подмосковье» (Монино)
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Брито - Л. Паломино
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:45 Новости
08:50 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика. Марафон. Прямой эфир
10:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
11:55 Все на Матч!
12:10 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир
13:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Интер». Прямой эфир
15:30 Новости
15:35 Все на Матч!
16:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Химки». Прямой эфир
18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Локомотив». Прямой эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Наполи». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Самбо. Чемпионат Европы. Финалы
02:00 Хоккей с мячом. Кубок России. Финал
04:00 Бадминтон. Всероссийские соревнования «Кубок Ф. Г. Валеева»
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Человек из стали
15:45 Железный человек
18:10 Железный человек 2
20:30 Первый мститель
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
05:00 Легендарные самолеты. Ил-18. Флагман «Золотой эры»
05:40 Тревожный месяц вересень
07:15 Фартовый
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №110
11:30 Код доступа. Запорожская АЭС. В шаге от катастрофы
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Муса Джалиль
13:05 Специальный репортаж
13:45 На безымянной высоте. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Титаник
01:20 Добровольцы
02:55 Легендарные самолеты. Истребители Як
03:35 На безымянной высоте. 1-я и 4-я серии
Культура
06:30 Энциклопедия загадок. Святой Грааль криптографии
07:05 Дядюшка Ау
08:05 Путь к причалу
09:30 Обыкновенный концерт
09:55 Диалоги о животных. 3-я серия - «Калининградский зоопарк»
10:40 Большие и маленькие. Сезон 4. 3-я серия
12:50 Спектакль «Я - Сергей Образцов»
14:15 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Саутов
15:00 Такая женщина
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Современное образование: новые модели развития
17:15 Пешком... Москва ботаническая
17:45 Передача знаний. 2-я серия
18:35 Романтика романса. Сохраняя традиции
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Свой
21:35 Гала-концерт открытия V Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова в БЗК
23:25 Такая женщина
00:55 Диалоги о животных. 3-я серия - «Калининградский зоопарк»
01:35 Искатели. «Титаник» античного мира»
02:20 Великолепный Гоша
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»
05:50 Пятница News. 166-я серия
06:10 Два хвоста
07:30 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
09:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
10:30 Зовите шефа. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. Вино»
11:00 Зовите шефа. Сезон 1. 10-я серия - «Москва. Sisters и Сова и медведь»
11:50 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»
12:50 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»
13:50 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»
14:50 На ножах. Сезон 4. 4-я серия - «Москва. Багратионофф»
16:00 На ножах. Сезон 4. 6-я серия - «Боровск. Изба»
17:00 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»
18:00 На ножах. Сезон 4. 8-я серия - «Пермь. Синяя борода»
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
21:10 Адский шеф. Сезон 1. 5-я серия
23:50 Великий Гэтсби
02:00 И гаснет свет
03:10 Пятница News. 166-я серия
03:30 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»
04:30 Пятница News. 165-я серия
МИР
05:00 Близнецы
06:25 Мультфильмы
08:05 Ход конем
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Вокзал для двоих. 1-я и 2-я серии
12:35 Отрыв. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Отрыв. 4-я - 7-я серии
18:30 Вместе
19:30 Отрыв. 7-я и 8-я серии
21:10 Балабол. 1-я - 3-я серии
00:00 Вместе
01:00 Балабол. 4-я - 8-я серии
Время начала передач - московское.