Программа передач ТВ России на воскресенье 25 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на воскресенье 25 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 25.09.2022



Первый канал



03:00 Россия от края до края

05:20 Ты - мне, я - тебе

06:00 Новости

06:10 Ты - мне, я - тебе

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Повара на колесах». Тула

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:30 Конец операции «Резидент»

16:20 «Горячий лед». Фигурное катание. Премьера нового сезона. Произвольная программа. Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева. Прямой эфир

17:35 «Две бесконечности». К 88-летию Александра Ширвиндта

18:50 «Голос 60+«. Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. Передача первая

23:45 «Донбасс. Дорога домой»

00:55 Осведомленный источник в Москве

03:25 Россия от края до края



Россия 1



04:10 Чертово колесо

05:30 Любовь до востребования

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Большие перемены

12:45 Свидетельство о рождении. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Отец

03:00 Любовь до востребования



ТВЦ



04:25 Актёрские драмы. Жизнь как песня

05:05 Битва за наследство. Фильм 1-й

05:45 Разлучённые властью

06:20 Петровка, 38

06:40 Дело № 306

07:55 Женатый холостяк

09:30 Здоровый смысл. 10-я серия

10:00 Знак качества. Салон красоты

10:50 Страна чудес. Смоленск

11:30 События

11:45 Берегись автомобиля

13:40 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Смех средь бела дня». Юмористический концерт

16:15 Как вернуть мужа за тридцать дней. 1-я серия

17:05 Как вернуть мужа за тридцать дней. 2-я серия

18:05 Свадебные хлопоты. 1-я - 4-я серии

21:40 Дверь в прошлое. 1-я - 3-я серии

00:10 События

00:25 Дверь в прошлое. 4-я серия

01:10 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:20 Котейка-2. 1-я - 4-я серии

04:15 Дворжецкие. На роду написано...



НТВ



03:35 Мент в законе-7. «Клуб по интересам», 3-я и 4-я серии

05:05 Инспектор Купер. Сезон 1. «Ниночка», 1-я и 2-я серии

06:45 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Ты супер!» Новый сезон

23:00 Звезды сошлись

00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Топор в озере». Алексею Романову 70

01:50 Мент в законе-7. «Самозванец», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Стрекоза



Пятый канал



05:00 Улицы разбитых фонарей 4. «У каждого в шкафу свой скелет», часть 1-я

05:40 Улицы разбитых фонарей 4. «У каждого в шкафу свой скелет», часть 2-я

06:25 Улицы разбитых фонарей 4. Королева бензоколонок

07:10 Улицы разбитых фонарей 4. «На улице Марата», часть 1-я

07:55 Улицы разбитых фонарей 4. «На улице Марата», часть 2-я

08:45 Крепкие орешки-2. Время ведьм

09:35 Крепкие орешки-2. Телохранитель

10:20 Крепкие орешки-2. Грязные танцы

11:10 Крепкие орешки-2. Особь

12:00 Крепкие орешки-2. Джокер

12:45 Крепкие орешки-2. Алиса

13:35 Крепкие орешки-2. Трудная мишень

14:20 Крепкие орешки-2. Парфюмер

15:10 Крепкие орешки-2. Беглец

16:00 Крепкие орешки-2. Золушка

16:45 След. Верное средство

17:30 След. Три сумочки и два убийства

18:10 След. Между двух огней

18:40 След. Мы желаем счастья вам

19:30 След. Грибная королева

20:20 След. Письма мертвеца

21:10 След. Отмени меня

21:55 След. Ревизор

22:40 След. Радио для взрослых

23:25 След. Долг платежом красен

00:10 След. Чудовище с зелеными глазами

00:50 След. Опилки судьбы

01:25 След. Эхо войны

02:05 Улицы разбитых фонарей 4. «Лобовая атака», 1-я часть

02:45 Улицы разбитых фонарей 4. «Лобовая атака», 2-я часть

03:20 Улицы разбитых фонарей 4. Пятая власть

04:10 Улицы разбитых фонарей 4. Мягкий приговор



Домашний



04:05 Женская консультация. 18-я - 20-я серии

06:30 6 кадров

06:45 Сватьи. 21-я серия

07:45 Предсказания 2.2. 2-я серия

08:40 Побочный эффект. 1-я и 2-я серии

10:30 Слабое звено. 1-я - 4-я серии

14:40 Роковая ошибка. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Великолепный век. 151-я и 152-я серии

23:15 Ветер перемен. 1-я и 2-я серии

01:00 Искупление. 1-я - 4-я серии

04:15 Женская консультация. 21-я - 23-я серии



ТНТ



04:40 Comedy Баттл. 16-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия

07:00 Смешарики

09:00 Принцесса и дракон

10:30 СашаТаня. Сезон 7. 250-я - 260-я серии

16:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 269-я - 274-я серии

19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 32-я серия

21:00 Лучшие на тнт. 4-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 9. 228-я серия

23:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 751-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 210-я серия

01:30 Битва экстрасенсов. 211-я серия

02:45 Импровизация. Сезон 4. 87-я серия

03:30 Импровизация. Сезон 4. 88-я серия

04:20 Comedy Баттл. 17-я серия



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 6. 48-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 7. 26-я серия

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики

06:25 Кот в сапогах

06:45 Три кота. Машина для Коржика

06:50 Три кота. Осьминожка

06:55 Три кота. Компот-исследователь

07:00 Три кота. Котенок-принц

07:05 Три кота. Папин видеоблог

07:15 Три кота. Коллекция

07:20 Три кота

07:25 Три кота

07:30 Царевны

07:40 Царевны. Настоящий талант

07:45 Царевны. Защитницы

07:55 Уральские пельмени. Всемирный потом

09:00 Рогов+

10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «И»

10:20 Три кота и море приключений

11:40 Большое путешествие

13:20 Книга джунглей

15:20 Король Лев

17:40 Тайная жизнь домашних животных

19:20 Тайная жизнь домашних животных-2

21:00 Зов предков

22:55 Ван Хельсинг

01:25 Джек Райан: Теория хаоса

03:10 6 кадров. Сезон 8. 36-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 8. 37-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 8. 38-я серия

04:15 6 кадров. Сезон 8. 42-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия



Матч ТВ



05:00 Золотой дубль

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Г. Сехудо - Т. Дж. Диллашоу. П. Ванзант - Р. Остович

06:45 Матч! Парад

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Летний биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир

10:35 На воде

10:40 Стадион шиворот-навыворот

10:50 Новости

10:55 Все на Матч!

11:40 Летний биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямой эфир

13:25 Пляжный футбол. Кубок России. Матч за 3-е место. Прямой эфир

14:40 Новости

14:45 Все на Матч!

15:25 Пляжный футбол. Кубок России. Финал. Прямой эфир

16:40 Все на Матч!

16:55 Футбол. Первая Лига. «Балтика» (Калининград) - «Енисей» (Красноярск). Прямой эфир

19:00 Все на Матч!

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Суперкубок. Финал. Прямой эфир

21:30 Новости

21:35 Все на Матч!

22:00 Профессиональный бокс. У. Саламов - В. Мероро. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Стрела» (Казань)

02:55 Новости

03:00 Хоккей с мячом. Открытый кубок Красноярского края. ХК «Енисей» - Сборная клубов России



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:25 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 По долгу службы

15:00 Мстители

16:30 Новости

17:00 Мстители

18:00 Железный человек 3

20:25 Первый мститель. Другая война

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



05:00 Легендарные самолеты. «Илья Муромец». Крылатый богатырь

05:40 Оружие Победы

05:55 Тревожный вылет

07:25 Один шанс из тысячи

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №111

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Андрей Хрулев

13:05 Специальный репортаж

14:25 Крылья армии. История военно-транспортной авиации

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Инкассаторы. 1-я - 6-я серии



Культура



06:30 «Чертенок с пушистым хвостом». «Приключения Буратино»

08:00 Прощальные гастроли

09:10 Обыкновенный концерт

09:40 Диалоги о животных. 4-я серия - «Калининградский зоопарк»

10:25 Большие и маленькие. Сезон 4. 4-я серия

12:30 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Урванцев

13:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Петр Чаадаев. «Философическое письмо»

13:40 «Элементы» с Александром Боровским». Метро периода «застоя»

14:10 Шедевры старого кино. Васса Железнова

16:10 «Храм Святого Владимира. Владикавказ». К 1100-летию крещения Алании

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Микроэлектроника, наноэлектроника

17:10 Пешком... Москва левобережная

17:45 Передача знаний. 3-я серия

18:35 Романтика романса. К 100-летию со дня рождения Григория Поженяна

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Зимний вечер в Гаграх

21:40 Шедевры мирового музыкального театра. Опера Р. Вагнера «Золото Рейна». Постановка Королевского оперного театра Мадрида и Кельнской оперы. Дирижёр Пабло Эрас-Касадо. 2019 год

00:15 Дело «пестрых»

01:55 Диалоги о животных. 4-я серия - «Калининградский зоопарк»

02:35 Бедная Лиза



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»

06:00 Пятница News. 170-я серия

06:20 Кондитер. Сезон 4. 13-я серия - «Спецвыпуск»

07:10 Кондитер. Сезон 3. 1-я серия - «Москва»

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 1-я серия

09:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

10:10 Зовите шефа. Сезон 1. 2-я серия - «Туапсе. Маринад»

11:00 Зовите шефа. Сезон 1. 3-я серия - «Адлер. Веранда»

11:40 Зовите шефа. Сезон 1. 4-я серия - «Москва. Колесо времени»

12:10 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 3-я серия

18:50 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

21:10 Адский шеф. Сезон 1. 6-я серия

00:10 За гранью реальности

01:50 Кровный отец

03:10 Пятница News. 171-я серия

03:40 Черный список. Сезон 1. 6-я серия - «Вскрытие замков и строительные эксперты»

04:30 Пятница News. 170-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

08:00 Салон красоты

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Где находится нофелет?

11:35 Сказка о потерянном времени

13:00 Станица. 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Станица. 4-я - 6-я серии

18:30 Вместе

19:30 Станица. 6-я - 11-я серии

00:00 Вместе

01:00 Станица. 11-я и 12-я серии

02:45 Свинарка и пастух

04:10 Наше кино. История большой любви

04:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТВ России на вторник 20 сентября 2022 года. Телепрограмма ... Программа передач ТВ России на понедельник 19 сентября 2022 года. Телепрогр ... Программа передач Пятница на 25 сентября 2022 на весь день Программа передач Культура на 25 сентября 2022 на весь день Программа передач Пятый канал на 25 сентября 2022 на весь день









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Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».









