Программа передач Первый канал на 18 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Первого канала на 18 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 18.09.2022



03:10 Россия от края до края

05:15 Человек-амфибия

06:00 Новости

06:10 Человек-амфибия

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Повара на колесах»

11:25 «Узбекистан. Заглянуть за горизонт»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:25 Возвращение резидента

17:10 Геннадий Хазанов. Без антракта

19:05 «Голос 60+». Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Женщина под грифом «секретно»

00:30 Константин Циолковский. Космический пророк

01:30 Наедине со всеми

03:05 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.