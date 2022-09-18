Программа передач Первый канал на 18 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Первого канала на 18 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач на 18.09.2022
03:10 Россия от края до края
05:15 Человек-амфибия
06:00 Новости
06:10 Человек-амфибия
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Повара на колесах»
11:25 «Узбекистан. Заглянуть за горизонт»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:25 Возвращение резидента
17:10 Геннадий Хазанов. Без антракта
19:05 «Голос 60+». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Женщина под грифом «секретно»
00:30 Константин Циолковский. Космический пророк
01:30 Наедине со всеми
03:05 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.