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Программа передач Первый канал на 18 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Первого канала на 18 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.

Программа передач на 18.09.2022

03:10 Россия от края до края
05:15 Человек-амфибия
06:00 Новости
06:10 Человек-амфибия
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Повара на колесах»
11:25 «Узбекистан. Заглянуть за горизонт»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:25 Возвращение резидента
17:10 Геннадий Хазанов. Без антракта
19:05 «Голос 60+». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Женщина под грифом «секретно»
00:30 Константин Циолковский. Космический пророк
01:30 Наедине со всеми
03:05 Россия от края до края

В программе передач возможны изменения.









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