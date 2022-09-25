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Программа передач Первый канал на 25 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Первого канала на 25 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.

Программа передач на 25.09.2022

03:00 Россия от края до края
05:20 Ты - мне, я - тебе
06:00 Новости
06:10 Ты - мне, я - тебе
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Повара на колесах». Тула
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:30 Конец операции «Резидент»
16:20 «Горячий лед». Фигурное катание. Премьера нового сезона. Произвольная программа. Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева. Прямой эфир
17:35 «Две бесконечности». К 88-летию Александра Ширвиндта
18:50 «Голос 60+«. Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. Передача первая
23:45 «Донбасс. Дорога домой»
00:55 Осведомленный источник в Москве
03:25 Россия от края до края

В программе передач возможны изменения.









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