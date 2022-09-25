Программа передач Первый канал на 25 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Первого канала на 25 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 25.09.2022



03:00 Россия от края до края

05:20 Ты - мне, я - тебе

06:00 Новости

06:10 Ты - мне, я - тебе

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Повара на колесах». Тула

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:30 Конец операции «Резидент»

16:20 «Горячий лед». Фигурное катание. Премьера нового сезона. Произвольная программа. Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева. Прямой эфир

17:35 «Две бесконечности». К 88-летию Александра Ширвиндта

18:50 «Голос 60+«. Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. Передача первая

23:45 «Донбасс. Дорога домой»

00:55 Осведомленный источник в Москве

03:25 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.



















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