Программа передач Россия 1 на 25 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 25 сентября 2022 года. В эфире телеканала Россия 1 транслируются следующие передачи.



Программа передач на 25.09.2022



04:10 Чертово колесо

05:30 Любовь до востребования

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Большие перемены

12:45 Свидетельство о рождении. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Отец

03:00 Любовь до востребования



В программе передач возможны изменения.