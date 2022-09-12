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Программа передач ТВЦ на 12 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма ТВЦ на 12 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 12.09.2022

05:00 Актёрские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Лучшие проекты Москвы
08:50 Три в одном. 1-я серия
09:47 Три в одном. 2-я серия
10:40 Семён Альтов. Юмор с каменным лицом
11:30 События
11:50 Практика-2. 17-я серия
12:44 Практика-2. 18-я серия
13:40 Мой герой. Николай Бандурин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 1-я серия
15:59 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 2-я серия
16:55 Актёрские драмы. Шальные браки
17:50 События
18:15 След лисицы на камнях. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Поколение LAST?!
23:05 Знак качества. Сахар
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Тайная комната Билла Клинтона
01:25 90-е. Охрана тела и денег
02:05 Железный занавес опущен
02:45 Осторожно, мошенники! Старикам здесь не место
03:10 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 1-я серия
03:54 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 2-я серия
04:40 Семён Альтов. Юмор с каменным лицом

В программе передач возможны изменения.









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