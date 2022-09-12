Программа передач ТВЦ на 12 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 12 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 12.09.2022



05:00 Актёрские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Лучшие проекты Москвы

08:50 Три в одном. 1-я серия

09:47 Три в одном. 2-я серия

10:40 Семён Альтов. Юмор с каменным лицом

11:30 События

11:50 Практика-2. 17-я серия

12:44 Практика-2. 18-я серия

13:40 Мой герой. Николай Бандурин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 1-я серия

15:59 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 2-я серия

16:55 Актёрские драмы. Шальные браки

17:50 События

18:15 След лисицы на камнях. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Поколение LAST?!

23:05 Знак качества. Сахар

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Тайная комната Билла Клинтона

01:25 90-е. Охрана тела и денег

02:05 Железный занавес опущен

02:45 Осторожно, мошенники! Старикам здесь не место

03:10 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 1-я серия

03:54 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 2-я серия

04:40 Семён Альтов. Юмор с каменным лицом



В программе передач возможны изменения.