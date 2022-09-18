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Программа передач ТВЦ на 18 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма ТВЦ на 18 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 18.09.2022

04:25 Актёрские драмы. Жизнь во имя кумира
05:05 Актёрские драмы. Обманутые жёны
05:45 Закон и порядок
06:10 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
06:20 Опасный круиз. 1-я серия
07:03 Опасный круиз. 2-я серия
07:55 Свадьба в Малиновке
09:35 Здоровый смысл
10:05 Знак качества. Выпечка
10:55 Страна чудес. Калининград
11:30 События
11:45 Три плюс два
13:50 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Бабье лето». Юмористический концерт
16:15 Парижанка. 1-я серия
17:12 Парижанка. 2-я серия
18:10 Детдомовка. 1-я - 4-я серии
21:45 Нефритовая черепаха. 1-я - 3-я серии
00:15 События
00:30 Нефритовая черепаха. 4-я серия
01:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:30 Сладкая месть. 1-я - 4-я серии
04:25 Битва за наследство. Фильм 3-й

В программе передач возможны изменения.









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