Программа передач ТВЦ на 18 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 18 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 18.09.2022



04:25 Актёрские драмы. Жизнь во имя кумира

05:05 Актёрские драмы. Обманутые жёны

05:45 Закон и порядок

06:10 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

06:20 Опасный круиз. 1-я серия

07:03 Опасный круиз. 2-я серия

07:55 Свадьба в Малиновке

09:35 Здоровый смысл

10:05 Знак качества. Выпечка

10:55 Страна чудес. Калининград

11:30 События

11:45 Три плюс два

13:50 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Бабье лето». Юмористический концерт

16:15 Парижанка. 1-я серия

17:12 Парижанка. 2-я серия

18:10 Детдомовка. 1-я - 4-я серии

21:45 Нефритовая черепаха. 1-я - 3-я серии

00:15 События

00:30 Нефритовая черепаха. 4-я серия

01:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:30 Сладкая месть. 1-я - 4-я серии

04:25 Битва за наследство. Фильм 3-й



В программе передач возможны изменения.