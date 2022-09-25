Программа передач ТВЦ на 25 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 25 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 25.09.2022



04:25 Актёрские драмы. Жизнь как песня

05:05 Битва за наследство. Фильм 1-й

05:45 Разлучённые властью

06:20 Петровка, 38

06:40 Дело № 306

07:55 Женатый холостяк

09:30 Здоровый смысл. 10-я серия

10:00 Знак качества. Салон красоты

10:50 Страна чудес. Смоленск

11:30 События

11:45 Берегись автомобиля

13:40 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Смех средь бела дня». Юмористический концерт

16:15 Как вернуть мужа за тридцать дней. 1-я серия

17:05 Как вернуть мужа за тридцать дней. 2-я серия

18:05 Свадебные хлопоты. 1-я - 4-я серии

21:40 Дверь в прошлое. 1-я - 3-я серии

00:10 События

00:25 Дверь в прошлое. 4-я серия

01:10 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:20 Котейка-2. 1-я - 4-я серии

04:15 Дворжецкие. На роду написано...



В программе передач возможны изменения.