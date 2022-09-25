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Программа передач ТВЦ на 25 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма ТВЦ на 25 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 25.09.2022

04:25 Актёрские драмы. Жизнь как песня
05:05 Битва за наследство. Фильм 1-й
05:45 Разлучённые властью
06:20 Петровка, 38
06:40 Дело № 306
07:55 Женатый холостяк
09:30 Здоровый смысл. 10-я серия
10:00 Знак качества. Салон красоты
10:50 Страна чудес. Смоленск
11:30 События
11:45 Берегись автомобиля
13:40 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Смех средь бела дня». Юмористический концерт
16:15 Как вернуть мужа за тридцать дней. 1-я серия
17:05 Как вернуть мужа за тридцать дней. 2-я серия
18:05 Свадебные хлопоты. 1-я - 4-я серии
21:40 Дверь в прошлое. 1-я - 3-я серии
00:10 События
00:25 Дверь в прошлое. 4-я серия
01:10 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:20 Котейка-2. 1-я - 4-я серии
04:15 Дворжецкие. На роду написано...

В программе передач возможны изменения.









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