Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач НТВ на 12 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма НТВ на 12 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 12.09.2022

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Дуэль
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Старая схема
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Грязная бомба», 1-я и 2-я серии. «Вербовщик», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Грязная бомба», 1-я и 2-я серии. «Вербовщик», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 11-я серия
20:50 Канцелярская крыса. Большой передел. 12-я серия
21:40 Рикошет-2. 11-я серия
22:35 Рикошет-2. 12-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-6. Последний из Могикан
00:55 Пёс-6. Колобок
01:50 Мент в законе-5. «Автоматчики», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Цена жизни

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Пятый канал на 12 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Пятый канал на 11 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Пятый канал на 9 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач НТВ на 9 сентября 2022 на весь день
  • НТВ на 8 сентября 2022 - программа передач
    •




    Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 13 и 14 сентября

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

    Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023, 13-15 сентября

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 10 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/23. 9-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 6-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начался 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.









    Курс евро ЦБ РФ на 11 сентября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 11 сентября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ - дата открытия, цена, высота
    Рыбы - самый точный гороскоп на 12 сентября 2022 года
    Водолей - самый точный гороскоп на 12 сентября 2022 года
    Стрелец - самый точный гороскоп на 12 сентября 2022 года
    Козерог - самый точный гороскоп на 12 сентября 2022 года
    Скорпион - самый точный гороскоп на 12 сентября 2022 года
    Весы - самый точный гороскоп на 12 сентября 2022 года
    Дева - самый точный гороскоп на 12 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru