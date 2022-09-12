Программа передач НТВ на 12 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма НТВ на 12 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 12.09.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Дуэль

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Старая схема

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Грязная бомба», 1-я и 2-я серии. «Вербовщик», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Грязная бомба», 1-я и 2-я серии. «Вербовщик», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 11-я серия

20:50 Канцелярская крыса. Большой передел. 12-я серия

21:40 Рикошет-2. 11-я серия

22:35 Рикошет-2. 12-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-6. Последний из Могикан

00:55 Пёс-6. Колобок

01:50 Мент в законе-5. «Автоматчики», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Цена жизни



В программе передач возможны изменения.