Программа передач НТВ на 25 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма НТВ на 25 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 25.09.2022



03:35 Мент в законе-7. «Клуб по интересам», 3-я и 4-я серии

05:05 Инспектор Купер. Сезон 1. «Ниночка», 1-я и 2-я серии

06:45 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Ты супер!» Новый сезон

23:00 Звезды сошлись

00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Топор в озере». Алексею Романову 70

01:50 Мент в законе-7. «Самозванец», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Стрекоза



В программе передач возможны изменения.