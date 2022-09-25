Программа передач НТВ на 25 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма НТВ на 25 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 25.09.2022
03:35 Мент в законе-7. «Клуб по интересам», 3-я и 4-я серии
05:05 Инспектор Купер. Сезон 1. «Ниночка», 1-я и 2-я серии
06:45 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Ты супер!» Новый сезон
23:00 Звезды сошлись
00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Топор в озере». Алексею Романову 70
01:50 Мент в законе-7. «Самозванец», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Стрекоза
В программе передач возможны изменения.