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Программа передач Пятый канал на 12 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Пятого канала на 12 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

Программа передач на 12.09.2022

05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей-3. Убийство под музыку
06:10 Улицы разбитых фонарей-3. Черная метка
06:50 Улицы разбитых фонарей-3. Не пожелаю зла
07:45 Улицы разбитых фонарей-3. Снежный барс
08:40 Классик
09:00 Известия
09:25 Классик
11:10 Отставник. 1-я серия
12:10 Отставник. 2-я серия
13:00 Известия
13:25 Отставник-2. Своих не бросаем
15:15 Отставник-3
17:10 Отставник. Позывной «бродяга«. 1-я серия
17:30 Известия
18:00 Отставник. Позывной «бродяга«. 1-я серия
18:40 Отставник. Позывной «бродяга«. 2-я серия
19:35 След. Любкин лес
20:20 След. Подайте на пропитание
20:55 След. Золотые слова
21:40 След. Жди и надейся
22:25 След. Банда неудачников
23:10 Свои-5. Проклятый лес
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Без кожи
01:15 След. Марионетки
01:50 След. Прокрустово ложе
02:30 След. Позорная метка
03:10 Детективы. Здравствуй, дочка
03:30 Детективы. Сердце Ричарда
04:00 Детективы. Овощ
04:30 Детективы. Черная кошка и белый кот

В программе передач возможны изменения.









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