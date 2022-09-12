Программа передач Пятый канал на 12 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 12 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 12.09.2022



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей-3. Убийство под музыку

06:10 Улицы разбитых фонарей-3. Черная метка

06:50 Улицы разбитых фонарей-3. Не пожелаю зла

07:45 Улицы разбитых фонарей-3. Снежный барс

08:40 Классик

09:00 Известия

09:25 Классик

11:10 Отставник. 1-я серия

12:10 Отставник. 2-я серия

13:00 Известия

13:25 Отставник-2. Своих не бросаем

15:15 Отставник-3

17:10 Отставник. Позывной «бродяга«. 1-я серия

17:30 Известия

18:00 Отставник. Позывной «бродяга«. 1-я серия

18:40 Отставник. Позывной «бродяга«. 2-я серия

19:35 След. Любкин лес

20:20 След. Подайте на пропитание

20:55 След. Золотые слова

21:40 След. Жди и надейся

22:25 След. Банда неудачников

23:10 Свои-5. Проклятый лес

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Без кожи

01:15 След. Марионетки

01:50 След. Прокрустово ложе

02:30 След. Позорная метка

03:10 Детективы. Здравствуй, дочка

03:30 Детективы. Сердце Ричарда

04:00 Детективы. Овощ

04:30 Детективы. Черная кошка и белый кот



В программе передач возможны изменения.