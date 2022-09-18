Программа передач Пятый канал на 18 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 18 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач на 18.09.2022
05:00 Улицы разбитых фонарей-3. Новые веяния
05:50 Улицы разбитых фонарей-3. Домовой
06:40 Улицы разбитых фонарей-3. 1-я часть - «Шалом, менты!»
07:30 Улицы разбитых фонарей-3. 2-я часть - «Шалом, менты!»
08:20 Крепкие орешки-2. Эта замечательная жизнь
09:05 Крепкие орешки-2. Паранормальное явление
09:55 Крепкие орешки-2. Шпионские игры
10:40 Крепкие орешки-2. Апокалипсис сегодня
11:30 Крепкие орешки-2. Лжец, Лжец
12:25 Крепкие орешки-2. Рыбка по имени Ванда
13:10 Крепкие орешки-2. Бойцовский клуб
14:00 Крепкие орешки-2. Пьяный мастер
14:50 Крепкие орешки-2. Сладкая жизнь
15:35 Крепкие орешки-2. Мстители
16:30 Крепкие орешки-2. Старикам тут не место
17:15 Крепкие орешки-2. Терминатор
18:05 След. Стиплер
18:55 След. За бортом
19:30 След. Чёртова матушка
20:15 След. Красная черта
21:05 След. Ледяной сон
21:50 След. Заказ на выбор
22:40 След. Ниндзя
23:30 След. Жди и надейся
00:20 След. Красота требует жертв
01:20 След. Жир
01:55 Улицы разбитых фонарей-3. Звездная болезнь
02:40 Улицы разбитых фонарей-3. Эхо блокады
03:25 Улицы разбитых фонарей-3. Кошки-мышки
04:10 Улицы разбитых фонарей 4. Знак судьбы
В программе передач возможны изменения.