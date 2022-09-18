Программа передач Пятый канал на 18 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 18 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 18.09.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей-3. Новые веяния

05:50 Улицы разбитых фонарей-3. Домовой

06:40 Улицы разбитых фонарей-3. 1-я часть - «Шалом, менты!»

07:30 Улицы разбитых фонарей-3. 2-я часть - «Шалом, менты!»

08:20 Крепкие орешки-2. Эта замечательная жизнь

09:05 Крепкие орешки-2. Паранормальное явление

09:55 Крепкие орешки-2. Шпионские игры

10:40 Крепкие орешки-2. Апокалипсис сегодня

11:30 Крепкие орешки-2. Лжец, Лжец

12:25 Крепкие орешки-2. Рыбка по имени Ванда

13:10 Крепкие орешки-2. Бойцовский клуб

14:00 Крепкие орешки-2. Пьяный мастер

14:50 Крепкие орешки-2. Сладкая жизнь

15:35 Крепкие орешки-2. Мстители

16:30 Крепкие орешки-2. Старикам тут не место

17:15 Крепкие орешки-2. Терминатор

18:05 След. Стиплер

18:55 След. За бортом

19:30 След. Чёртова матушка

20:15 След. Красная черта

21:05 След. Ледяной сон

21:50 След. Заказ на выбор

22:40 След. Ниндзя

23:30 След. Жди и надейся

00:20 След. Красота требует жертв

01:20 След. Жир

01:55 Улицы разбитых фонарей-3. Звездная болезнь

02:40 Улицы разбитых фонарей-3. Эхо блокады

03:25 Улицы разбитых фонарей-3. Кошки-мышки

04:10 Улицы разбитых фонарей 4. Знак судьбы



В программе передач возможны изменения.