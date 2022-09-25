Программа передач Пятый канал на 25 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 25 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 25.09.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей 4. «У каждого в шкафу свой скелет», часть 1-я

05:40 Улицы разбитых фонарей 4. «У каждого в шкафу свой скелет», часть 2-я

06:25 Улицы разбитых фонарей 4. Королева бензоколонок

07:10 Улицы разбитых фонарей 4. «На улице Марата», часть 1-я

07:55 Улицы разбитых фонарей 4. «На улице Марата», часть 2-я

08:45 Крепкие орешки-2. Время ведьм

09:35 Крепкие орешки-2. Телохранитель

10:20 Крепкие орешки-2. Грязные танцы

11:10 Крепкие орешки-2. Особь

12:00 Крепкие орешки-2. Джокер

12:45 Крепкие орешки-2. Алиса

13:35 Крепкие орешки-2. Трудная мишень

14:20 Крепкие орешки-2. Парфюмер

15:10 Крепкие орешки-2. Беглец

16:00 Крепкие орешки-2. Золушка

16:45 След. Верное средство

17:30 След. Три сумочки и два убийства

18:10 След. Между двух огней

18:40 След. Мы желаем счастья вам

19:30 След. Грибная королева

20:20 След. Письма мертвеца

21:10 След. Отмени меня

21:55 След. Ревизор

22:40 След. Радио для взрослых

23:25 След. Долг платежом красен

00:10 След. Чудовище с зелеными глазами

00:50 След. Опилки судьбы

01:25 След. Эхо войны

02:05 Улицы разбитых фонарей 4. «Лобовая атака», 1-я часть

02:45 Улицы разбитых фонарей 4. «Лобовая атака», 2-я часть

03:20 Улицы разбитых фонарей 4. Пятая власть

04:10 Улицы разбитых фонарей 4. Мягкий приговор



В программе передач возможны изменения.



















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