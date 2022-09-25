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Программа передач Пятый канал на 25 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Пятого канала на 25 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

Программа передач на 25.09.2022

05:00 Улицы разбитых фонарей 4. «У каждого в шкафу свой скелет», часть 1-я
05:40 Улицы разбитых фонарей 4. «У каждого в шкафу свой скелет», часть 2-я
06:25 Улицы разбитых фонарей 4. Королева бензоколонок
07:10 Улицы разбитых фонарей 4. «На улице Марата», часть 1-я
07:55 Улицы разбитых фонарей 4. «На улице Марата», часть 2-я
08:45 Крепкие орешки-2. Время ведьм
09:35 Крепкие орешки-2. Телохранитель
10:20 Крепкие орешки-2. Грязные танцы
11:10 Крепкие орешки-2. Особь
12:00 Крепкие орешки-2. Джокер
12:45 Крепкие орешки-2. Алиса
13:35 Крепкие орешки-2. Трудная мишень
14:20 Крепкие орешки-2. Парфюмер
15:10 Крепкие орешки-2. Беглец
16:00 Крепкие орешки-2. Золушка
16:45 След. Верное средство
17:30 След. Три сумочки и два убийства
18:10 След. Между двух огней
18:40 След. Мы желаем счастья вам
19:30 След. Грибная королева
20:20 След. Письма мертвеца
21:10 След. Отмени меня
21:55 След. Ревизор
22:40 След. Радио для взрослых
23:25 След. Долг платежом красен
00:10 След. Чудовище с зелеными глазами
00:50 След. Опилки судьбы
01:25 След. Эхо войны
02:05 Улицы разбитых фонарей 4. «Лобовая атака», 1-я часть
02:45 Улицы разбитых фонарей 4. «Лобовая атака», 2-я часть
03:20 Улицы разбитых фонарей 4. Пятая власть
04:10 Улицы разбитых фонарей 4. Мягкий приговор

В программе передач возможны изменения.









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