Программа передач Домашний на 12 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 12 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.



Программа передач на 12.09.2022



02:30 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии

05:40 Прислуга. 2-я серия

06:30 По делам несовершеннолетних

09:25 Давай разведёмся!

10:25 Тест на отцовство

12:35 Понять. Простить. «Соседка», «Мать-одиночка»

13:35 Порча. Гостья из тени

14:05 Знахарка. Жизнь во сне

14:40 Верну любимого. Мебель

15:10 Возвращение. 1-я - 4-я серии

19:00 Уроки счастья. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. Старший сын

23:45 Знахарка. Жизнь во сне

00:20 Верну любимого. Мебель

00:50 Понять. Простить. «Соседка», «Мать-одиночка»

01:45 Тест на отцовство

03:25 Давай разведёмся!

04:15 Женская консультация. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.