Программа передач Домашний на 12 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 12 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.
Программа передач на 12.09.2022
02:30 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии
05:40 Прислуга. 2-я серия
06:30 По делам несовершеннолетних
09:25 Давай разведёмся!
10:25 Тест на отцовство
12:35 Понять. Простить. «Соседка», «Мать-одиночка»
13:35 Порча. Гостья из тени
14:05 Знахарка. Жизнь во сне
14:40 Верну любимого. Мебель
15:10 Возвращение. 1-я - 4-я серии
19:00 Уроки счастья. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. Старший сын
23:45 Знахарка. Жизнь во сне
00:20 Верну любимого. Мебель
00:50 Понять. Простить. «Соседка», «Мать-одиночка»
01:45 Тест на отцовство
03:25 Давай разведёмся!
04:15 Женская консультация. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.