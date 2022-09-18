Программа передач Домашний на 18 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 18 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.



Программа передач на 18.09.2022



04:00 Женская консультация. 7-я - 9-я серии

06:30 6 кадров

06:55 Сватьи. 19-я серия

07:55 Предсказания 2.2. 2-я серия

08:45 Любимая. 1-я и 2-я серии

10:40 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии

14:45 С чистого листа. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов. 83-я серия

19:00 Великолепный век. 147-я и 148-я серии

22:50 Всё о его бывшей. 1-я и 2-я серии

00:45 Долгая дорога. 1-я и 2-я серии

03:55 Женская консультация. 10-я - 12-я серии



В программе передач возможны изменения.