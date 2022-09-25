Программа передач Домашний на 25 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 25 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.
Программа передач на 25.09.2022
04:05 Женская консультация. 18-я - 20-я серии
06:30 6 кадров
06:45 Сватьи. 21-я серия
07:45 Предсказания 2.2. 2-я серия
08:40 Побочный эффект. 1-я и 2-я серии
10:30 Слабое звено. 1-я - 4-я серии
14:40 Роковая ошибка. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов
19:00 Великолепный век. 151-я и 152-я серии
23:15 Ветер перемен. 1-я и 2-я серии
01:00 Искупление. 1-я - 4-я серии
04:15 Женская консультация. 21-я - 23-я серии
В программе передач возможны изменения.