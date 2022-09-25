Программа передач Домашний на 25 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 25 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.



Программа передач на 25.09.2022



04:05 Женская консультация. 18-я - 20-я серии

06:30 6 кадров

06:45 Сватьи. 21-я серия

07:45 Предсказания 2.2. 2-я серия

08:40 Побочный эффект. 1-я и 2-я серии

10:30 Слабое звено. 1-я - 4-я серии

14:40 Роковая ошибка. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Великолепный век. 151-я и 152-я серии

23:15 Ветер перемен. 1-я и 2-я серии

01:00 Искупление. 1-я - 4-я серии

04:15 Женская консультация. 21-я - 23-я серии



В программе передач возможны изменения.