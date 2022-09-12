Программа передач ТНТ на 12 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТНТ на 12 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТНТ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 12.09.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 76-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 4. 77-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия

07:00 Приключения Пети и Волка

08:00 Простоквашино

09:00 Универ. Новая общага. 49-я - 60-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 4. 153-я - 155-я серии

16:30 Жуки. 1-я - 5-я серии

19:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 264-я - 267-я серии

21:00 На страже пляжа. 5-я серия

22:00 Конг: Остров черепа

00:20 Последний самурай

02:45 Ты_Топ-модель на ТНТ. 9-я серия

03:55 Импровизация. Сезон 3. 68-я серия - «Новогодний выпуск»

04:45 Comedy Баттл. 4-я серия



В программе передач возможны изменения.