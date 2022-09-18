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Программа передач ТНТ на 18 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма ТНТ на 18 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТНТ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 18.09.2022

04:30 Comedy Баттл. 9-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 4. 86-я серия - «Финал»
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия
07:00 Приключения Пети и Волка
08:00 Простоквашино
09:00 Снежная королева-3. Огонь и лёд
10:30 СашаТаня. Сезон 7. 243-я - 253-я серии
16:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 264-я - 269-я серии
19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 31-я серия
21:00 Лучшие на тнт. 3-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 9. 227-я серия
23:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 750-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 206-я серия - «Взрывы. Крымск. Испытание от Марата»
01:20 Битва экстрасенсов. 206-я серия - «Взрывы. Крымск. Испытание от Марата»
02:35 Импровизация. Сезон 3. 74-я серия
03:20 Импровизация. Сезон 3. 75-я серия
04:10 Comedy Баттл. 10-я серия
04:55 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 87-я серия

В программе передач возможны изменения.









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