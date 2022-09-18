Программа передач ТНТ на 18 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТНТ на 18 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТНТ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 18.09.2022



04:30 Comedy Баттл. 9-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 4. 86-я серия - «Финал»

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия

07:00 Приключения Пети и Волка

08:00 Простоквашино

09:00 Снежная королева-3. Огонь и лёд

10:30 СашаТаня. Сезон 7. 243-я - 253-я серии

16:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 264-я - 269-я серии

19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 31-я серия

21:00 Лучшие на тнт. 3-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 9. 227-я серия

23:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 750-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 206-я серия - «Взрывы. Крымск. Испытание от Марата»

01:20 Битва экстрасенсов. 206-я серия - «Взрывы. Крымск. Испытание от Марата»

02:35 Импровизация. Сезон 3. 74-я серия

03:20 Импровизация. Сезон 3. 75-я серия

04:10 Comedy Баттл. 10-я серия

04:55 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 87-я серия



В программе передач возможны изменения.