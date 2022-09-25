Программа передач ТНТ на 25 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТНТ на 25 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТНТ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 25.09.2022
04:40 Comedy Баттл. 16-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия
07:00 Смешарики
09:00 Принцесса и дракон
10:30 СашаТаня. Сезон 7. 250-я - 260-я серии
16:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 269-я - 274-я серии
19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 32-я серия
21:00 Лучшие на тнт. 4-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 9. 228-я серия
23:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 751-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 210-я серия
01:30 Битва экстрасенсов. 211-я серия
02:45 Импровизация. Сезон 4. 87-я серия
03:30 Импровизация. Сезон 4. 88-я серия
04:20 Comedy Баттл. 17-я серия
В программе передач возможны изменения.