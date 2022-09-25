Программа передач ТНТ на 25 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТНТ на 25 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТНТ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 25.09.2022



04:40 Comedy Баттл. 16-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия

07:00 Смешарики

09:00 Принцесса и дракон

10:30 СашаТаня. Сезон 7. 250-я - 260-я серии

16:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 269-я - 274-я серии

19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 32-я серия

21:00 Лучшие на тнт. 4-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 9. 228-я серия

23:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 751-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 210-я серия

01:30 Битва экстрасенсов. 211-я серия

02:45 Импровизация. Сезон 4. 87-я серия

03:30 Импровизация. Сезон 4. 88-я серия

04:20 Comedy Баттл. 17-я серия



В программе передач возможны изменения.