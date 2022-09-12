Программа передач СТС на 12 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 12 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.



Программа передач на 12.09.2022



04:55 6 кадров. Сезон 6. 52-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 6. 57-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 6. 58-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 272-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 273-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:55 Смешарики. Легенда о золотом драконе

10:25 Кольцо дракона

12:10 Перси Джексон и похититель молний

14:40 Перси Джексон и море чудовищ

16:40 Классная Катя. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

19:00 Классная Катя

19:30 Классная Катя

20:00 Ночь в музее

22:10 Человек-паук

00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком

01:35 Днюха!

03:10 6 кадров. Сезон 6. 32-я - 36-я серии



В программе передач возможны изменения.