Программа передач СТС на 12 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 12 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.
Программа передач на 12.09.2022
04:55 6 кадров. Сезон 6. 52-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 6. 57-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 6. 58-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 272-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 273-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота
06:10 Три кота
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:55 Смешарики. Легенда о золотом драконе
10:25 Кольцо дракона
12:10 Перси Джексон и похититель молний
14:40 Перси Джексон и море чудовищ
16:40 Классная Катя. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
19:00 Классная Катя
19:30 Классная Катя
20:00 Ночь в музее
22:10 Человек-паук
00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком
01:35 Днюха!
03:10 6 кадров. Сезон 6. 32-я - 36-я серии
В программе передач возможны изменения.