Программа передач СТС на 25 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 25 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.
Программа передач на 25.09.2022
05:00 6 кадров. Сезон 6. 48-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 7. 26-я серия
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики
06:25 Кот в сапогах
06:45 Три кота. Машина для Коржика
06:50 Три кота. Осьминожка
06:55 Три кота. Компот-исследователь
07:00 Три кота. Котенок-принц
07:05 Три кота. Папин видеоблог
07:15 Три кота. Коллекция
07:20 Три кота
07:25 Три кота
07:30 Царевны
07:40 Царевны. Настоящий талант
07:45 Царевны. Защитницы
07:55 Уральские пельмени. Всемирный потом
09:00 Рогов+
10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «И»
10:20 Три кота и море приключений
11:40 Большое путешествие
13:20 Книга джунглей
15:20 Король Лев
17:40 Тайная жизнь домашних животных
19:20 Тайная жизнь домашних животных-2
21:00 Зов предков
22:55 Ван Хельсинг
01:25 Джек Райан: Теория хаоса
03:10 6 кадров. Сезон 8. 36-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 8. 37-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 8. 38-я серия
04:15 6 кадров. Сезон 8. 42-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия
В программе передач возможны изменения.