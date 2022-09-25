Программа передач СТС на 25 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 25 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.



Программа передач на 25.09.2022



05:00 6 кадров. Сезон 6. 48-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 7. 26-я серия

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики

06:25 Кот в сапогах

06:45 Три кота. Машина для Коржика

06:50 Три кота. Осьминожка

06:55 Три кота. Компот-исследователь

07:00 Три кота. Котенок-принц

07:05 Три кота. Папин видеоблог

07:15 Три кота. Коллекция

07:20 Три кота

07:25 Три кота

07:30 Царевны

07:40 Царевны. Настоящий талант

07:45 Царевны. Защитницы

07:55 Уральские пельмени. Всемирный потом

09:00 Рогов+

10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «И»

10:20 Три кота и море приключений

11:40 Большое путешествие

13:20 Книга джунглей

15:20 Король Лев

17:40 Тайная жизнь домашних животных

19:20 Тайная жизнь домашних животных-2

21:00 Зов предков

22:55 Ван Хельсинг

01:25 Джек Райан: Теория хаоса

03:10 6 кадров. Сезон 8. 36-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 8. 37-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 8. 38-я серия

04:15 6 кадров. Сезон 8. 42-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия



В программе передач возможны изменения.