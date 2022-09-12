Программа передач Матч ТВ на 12 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 12 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 12.09.2022
05:00 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Финал
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 СОБР
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Матч! Парад
13:30 Личный номер
14:50 Новости
14:55 Личный номер
15:50 Громко
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямой эфир
21:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Рома». Прямой эфир
23:45 Тотальный футбол
00:15 Все на Матч!
00:55 Регби. Кубок России. 1/2 финала. «Локомотив-Пенза» - «Енисей-СТМ» (Красноярск)
02:55 Новости
03:00 Агент
04:50 Специальный репортаж
В программе передач возможны изменения.