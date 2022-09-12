Программа передач Матч ТВ на 12 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 12 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 12.09.2022



05:00 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Финал

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 СОБР

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Матч! Парад

13:30 Личный номер

14:50 Новости

14:55 Личный номер

15:50 Громко

16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямой эфир

21:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Рома». Прямой эфир

23:45 Тотальный футбол

00:15 Все на Матч!

00:55 Регби. Кубок России. 1/2 финала. «Локомотив-Пенза» - «Енисей-СТМ» (Красноярск)

02:55 Новости

03:00 Агент

04:50 Специальный репортаж



В программе передач возможны изменения.