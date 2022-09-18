Программа передач Матч ТВ на 18 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 18 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 18.09.2022



05:00 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «ВВА-Подмосковье» (Монино)

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Брито - Л. Паломино

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:45 Новости

08:50 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика. Марафон. Прямой эфир

10:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир

11:55 Все на Матч!

12:10 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир

13:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Интер». Прямой эфир

15:30 Новости

15:35 Все на Матч!

16:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Химки». Прямой эфир

18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Локомотив». Прямой эфир

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Наполи». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Самбо. Чемпионат Европы. Финалы

02:00 Хоккей с мячом. Кубок России. Финал

04:00 Бадминтон. Всероссийские соревнования «Кубок Ф. Г. Валеева»



В программе передач возможны изменения.