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Программа передач Матч ТВ на 18 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Матч ТВ на 18 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 18.09.2022

05:00 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «ВВА-Подмосковье» (Монино)
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Брито - Л. Паломино
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:45 Новости
08:50 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика. Марафон. Прямой эфир
10:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
11:55 Все на Матч!
12:10 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир
13:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Интер». Прямой эфир
15:30 Новости
15:35 Все на Матч!
16:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Химки». Прямой эфир
18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Локомотив». Прямой эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Наполи». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Самбо. Чемпионат Европы. Финалы
02:00 Хоккей с мячом. Кубок России. Финал
04:00 Бадминтон. Всероссийские соревнования «Кубок Ф. Г. Валеева»

В программе передач возможны изменения.









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